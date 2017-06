2017-06-30 06:29:00.0

FC Augsburg Bundesliga: Klappt für den FCA im siebten Anlauf der erste Auftaktsieg?

Für den FC Augsburg beginnt in Hamburg die Bundesligasaison. Im April gelang gegen die Norddeutschen ein 4:0-Kantersieg. Wie endlich der erste Auftaktsieg gelingen soll. Von Florian Eisele

An das jüngste Spiel gegen den Hamburger SV hat der FC Augsburg noch beste Erinnerungen: Ende April feierte die Mannschaft von Trainer Manuel Baum in der heimischen WWK-Arena ein 4:0-Schützenfest. Seit Donnerstag steht fest: Die beiden Teams werden sich schon bald wiedersehen. Am ersten Spieltag, der zwischen dem 18. und 20. August stattfindet, empfängt der HSV den FC Augsburg. Ist der Kantersieg aus dem April ein gutes Zeichen für die Mannschaft von Manuel Baum, um endlich die notorische Startschwäche abzulegen?

Sascha Mölders gelangen die ersten zwei FCA-Tore

Denn die Bilanz seit dem Bundesligaaufstieg nimmt sich ausgesprochen dürftig aus. In bislang sechs Auftaktspielen holte Augsburg gerade mal einen Punkt: Beim ersten Bundesligaspiel überhaupt gelang ein 2:2 gegen den SC Freiburg. Sascha Mölders hatte in seinem ersten Spiel zwei Mal getroffen. Danach gab es ausnahmslos Niederlagen ohne eigenes Tor: im Vorjahr ein 0:2 gegen Wolfsburg, 2015 ein 0:1 gegen Hertha, 2014 ein 0:2 in Hoffenheim, 2013 ein 0:4 gegen Dortmund und 2012 ein 0:2 gegen den damaligen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf.

Den Sieg aus dem April will FCA-Trainer Manuel Baum nicht zu hoch hängen: "Die Spiele aus der abgelaufenen Saison spielen keine Rolle, es werden andere Voraussetzungen herrschen." Manager Stefan Reuter ist mit dem Start im hohen Norden nicht ganz zufrieden: "Wir wären gerne mit einem Heimspiel in die Saison gestartet und hätten sie auch gerne mit einem Heimspiel beendet." Nun hofft er, dass die schwarze Serie zum Saisonstart endlich reißt: "Wir werden nun in Hamburg alles dafür tun, erstmals in der Bundesliga-Geschichte des FCA mit einem Sieg zu starten." Woran es liegt, dass der Start in Augsburg so oft danebengeht? Dafür hat Trainer Baum keine Erklärung: "Jedes Spiel schreibt seine eigenen Geschichten. Fakt ist: Wir hätten nichts dagegen, wenn wir die Statistik positiver gestalten könnten."

Wiedersehen mit Ex-FCA-Spieler André Hahn

Wahrscheinlich gibt es in Hamburg ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Augsburger: André Hahn, der von Januar 2013 bis Sommer 2014 für den FCA spielte, wechselt für sechs Millionen Euro von Gladbach nach Hamburg.

Nach dem Spiel beim Bundesliga-Dino stehen für die FCA-Fans aber gleich zwei Heimspiele in Folge an. Am zweiten Spieltag kommt Borussia Mönchengladbach in die WWK-Arena, eine Woche später ist mit dem 1. FC Köln deren Nachbar von der anderen Rheinseite zu Gast. Auch die letzte Partie der neuen Saison ist für den FCA ein Auswärtsspiel: Am 12. Mai geht es zum SC Freiburg. Zum letzten Heimspiel gastiert am 5. Mai der FC Schalke in Augsburg. Diese Begegnungen werden jeweils am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. Um eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden, gilt an den letzten beiden Spieltagen für alle Spiele dieselbe Startzeit. Den Rest der Saison terminiert die Deutsche Fußball Liga fortlaufend. Ab dem 10. Juli soll klar sein, wann genau die ersten Spieltage stattfinden.