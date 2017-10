2017-10-29 14:37:56.0

FC Augsburg Gregoritsch und Finnbogason treffen: Der FCA gewinnt 3:0 in Bremen!

Der FCA siegt mit 3:0 in Bremen, hätte bei konsequenter Chancenverwertung aber noch mehr treffen müssen. Michael Gregoritsch baut seine starke Quote gegen Werder weiter aus.

Damit rückt der FC Augsburg nach vier sieglosen Spielen in Folge wieder in der Tabelle nach oben und rangiert mit 15 Punkten auf Rang 9. Kommendes Wochenende ist dann Bayer Leverkusen zu Gast in der WWK-Arena. Anpfiff für die Partie ist am Samstag, 4. November, um 15.30 Uhr. Allerdings muss die Mannschaft von Trainer Manuel Baum dann wohl mit etwas mehr Gegenwehr rechnen als bei diesem Gastspiel an der Weser. Hier gibt es den Live-Ticker zum Nachlesen:

+++

Doppeltorschütze Michael Gregoritsch sagte nach Abpfiff zu seiner starken Quote gegen Bremen (fünf Spiele, sechs Treffer): "Woran das liegt, weiß ich auch nicht. Aber die scheinen mir zu liegen."

+++

Das Spiel ist aus! Der FC Augsburg gewinnt hochverdient mit 3:0 gegen stellenweise desolate Bremer, hätte sogar noch höher gewinnen können. Für Werder Bremen war es die höchste Niederlage unter Alexander Nouri. Ob der Trainer eine Zukunft hat, ist nach diesem Auftritt mehr als fraglich.

+++

Jetzt darf auch Rani Khedira es nochmal mit einer Großchance versuchen: Nach einem sensationellen Pass von Koo ist der Mittelfeldspieler schneller als die Bremer, die das Verteidigen bereits eingestellt haben. Der Schuss geht aber am Tor vorbei.

+++

Ein Bremer Aufbäumen? Fehlanzeige! Großer Druck kommt von Werder jetzt nicht mehr. Vielmehr scheinen sich die Norddeutschen mit dem Spielstand abgefunden zu haben, die ersten Zuschauer verlassen zehn Minuten vor Abpfiff bereits das Stadion.

+++

Der Spielstand kommt dem konterstarken FC Augsburg nun immer mehr entgegen, ein Angriff nach dem nächsten läuft jetzt auf das Tor der Bremer zu. Und eigentlich MÜSSTE es schon 4:0 stehen: Nach einer erneut starken Flanke des bestens aufgelegten Max kommt Finnbogason aus fünf Metern völlig frei zum Kopfball, setzt ihn aber drüber (71.). Wenig später verpasst auch Heller die 4:0-Führung.

+++

Geht denn das so weiter hier? Beinahe hätte Alfred Finnbogason auf 4:0 erhöht, sein Schuss geht aber knapp vorbei. Mittlerweile erschallen in Bremen auch die ersten "Nouri raus"-Rufe. Wird der FCA erneut zum Trainerkiller?

+++

Werder zeigt sich jetzt deutlich verbessert im Angriff - in diese Drangphase platzt aber der nächste Treffer des FCA. Nach einem Konter erzielt Michael Gregoritsch das 3:0. Damit dürfte das Spiel nun durch sein. Gregoritsch ist übrigens ein echter Werder-Killer: Er kommt nun auf sechs Tore in fünf Spielen gegen die Grün-Weißen.

+++

Beinahe Michael Gregoritsch mit dem 3:0! Abermals kommt eine Flanke von Philipp Max gefährlich vors Werder-Tor. Der Ösi bringt den Ball knapp neben das Tor - der Keeper der Norddeutschen wäre wohl chancenlos gewesen.

+++

Werder-Coach Alexander Nouri wechselt zwei Mal vor dem zweiten Durchgang: Hajrovic kommt für Eggestein, Kainz ersetzt Bauer. Das Signal, das davon ausgehen soll: Werder will das Ding hier noch drehen.

+++

Kurz vor der Halbzeit das zweite Tor für den FC Augsburg: Nach einem Foul von Moisander an Finnbogason tritt der Isländer selbst an und verwandelt locker zum 2:0! Damit steht der Stürmer wieder bei fünf Toren. Ein gnadenloser FCA geht mit dieser komfortablen Führung in die Pause.

+++

Jetzt hat es geklingelt! Nach einer Flanke von Philipp Max wuchtet Michael Gregoritsch den Ball mit seinem Kopf platziert ins Eck - keine Chance für Werder-Keeper Pavlenka! Damit steht es nach 40 Minuten 1:0 für den FC Augsburg! Es ist bereits das vierte Tor des Österreichers.

+++

Das wäre jetzt beinahe die Führung für den FCA gewesen! Nach einem Freistoß bringt Bremen den Ball nicht richtig weg. Im Strafraum kommt Daniel Baier an den Ball, zieht ab - und trifft das Lattenkreuz!

+++

Jetzt hat Marwin Hitz doch eingreifen müssen! Maximilian Eggestein prüft den FCA-Keeper mit einem Schuss außerhalb des Strafraums. Jetzt nimmt das Spiel etwas mehr Fahrt auf - im Gegenzug haben nacheinander Caiuby und Gregoritsch Chancen. Nach einer halben Stunde steht es aber weiterhin torlos 0:0.

+++

Strittige Situation vor dem Bremer Tor: Sané hält Finnogason, der alleine auf das Tor zugelaufen wäre. Reicht der Kontakt, um zu pfeifen? Schiedsrichter Sören Storks entscheidet sich dafür, weiter laufen zu lassen. Bei einem Pfiff hätte es auch Rot geben können.

+++

Nach etwa 20 Minuten kommt auch Bremen zu seinem ersten Torschuss: Der Algerier Ishak Belfodil, unter der Woche Torschütze beim Sieg gegen Hoffenheim, versucht es aus etwa 20 Metern. Der Ball geht aber weit drüber. Bislang ist es ein Spiel mit sehr wenigen Höhepunkten.

+++

Nach sieben Minuten sorgt Alfred Finnbogason für die erste gefährliche Situation des Spiels: Der Isländer setzt sich in einem intensiv geführten Zweikampf gegen Bremens Verteidiger Lamine Sané durch. Seinen Schuss entschärft Bremens Schlussmann Pavlenka zur Ecke, die aber nichts einbringt.

+++

Die Aufstellung des FC Augsburg für das Auswärtsspiel bei Werder Bremen ist veröffentlicht. Demnach verzichtet Trainer Manuel Baum auf große Überraschungen. Michael Gregoritsch scheint nach dem Treffer gegen Hannover 96 am vergangenen Wochenende einen Stammplatz innezuhaben. Der einzige Neue im Vergleich zum vergangenen Spieltag ist Marcel Heller, er ersetzt Jonathan Schmid auf der rechten Seite.

Die Aufstellung in der Übersicht:

Hitz - Opare, Danso, Gouweleeuw, Max - Baier, Khedira - Heller, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason.

Auf der Bank nehmen Luthe, Callsen-Bracker, Schmid, Koo, Kacar, Ji und Thommy platz.

Bei Werder Bremen ist Stürmer Max Kruse zurück in der Startelf. Nach dem 1:0-Sieg unter der Woche im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim will Bremen nun auch den ersten Sieg in der Bundesliga erreichen.

Viele FCA-Fans haben Probleme, nach Bremen zu kommen, weil zahlreiche Zugverbindungen gestrichen wurden. Laut dem FCA-Fanbeauftragten Markus Wiesmeier mussten etwa 100 bis 150 Fans ihre Rückreise antreten, bevor sie überhaupt in der Hansestadt angekommen waren. Der FCA-Fanzug musste sogar in Nürnberg umdrehen. Andere Fans strandeten in Fulda. Insgesamt sind 600 Karten für den Auswärtsblock der Augsburger verkauft worden.

Auf das Spiel in Bremen scheint das Unwetter keinen Einfluss zu haben. Wie mehrere FCA-Fans, die es rechtzeitig geschafft haben, berichten, herrscht in Bremen gutes Wetter. Dagegen wurde das Duell in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Eintracht Braunschweig um zweieinhalb Stunden verschoben. Wie die Sachsen am Sonntagvormittag mitteilten, wird die Partie erst um 16 Uhr statt um 13.30 Uhr beginnen. eisl

