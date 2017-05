2017-05-11 10:18:01.0

FC Augsburg Nach Bezahlkarten-Aus: Fans können in der Arena mit Bargeld bezahlen

Der Betreiber des Bezahlsystems in der WWK-Arena ist pleite. Fans müssen daher bar bezahlen. Das Restguthaben der Bezahlkarten wird vorerst nicht ausbezahlt. Von Johannes Graf

Der Betreiber des Bezahlsystems in der Augsburger Arena ist insolvent. Fest steht jetzt: Wenn der FC Augsburg am Samstag zu Hause in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund antritt (15.30 Uhr), können die Plastikkarten nicht eingesetzt werden. Darauf haben die Stadtwerke Augsburg (SWA), die mit dem Catering in der Arena betraut sind, nun reagiert. Sie gewährleisten, dass Stadiongänger Wurst und Bier bekommen, bezahlen können sie allerdings nur bar.

Schriftlich teilen die SWA am Donnerstagvormittag mit, man werde für den zahlungsunfähigen Bezahlkarten-Anbieter aus Hamburg einspringen und alles dafür tun, um einen reibungslosen Ablauf mit klassischer Barzahlung zu gewährleisten. "Vertragspartner der Karteninhaber und verantwortlich für das Guthaben ist nach wie vor der zahlungsunfähige Bezahlkartenanbieter Payment Solutions", heißt es weiter.

ANZEIGE

Bezahlkarten in der WWK-Arena: Hoher Betrag steht aus

Damit bleibt weiterhin unklar, was mit den Restguthaben und dem Pfand in Höhe von zwei Euro passiert. Wie viele Karten im Umlauf sind und wie hoch das Guthaben darauf ist, dazu wollen sich Beteiligte nicht äußern. Es dürfte sich allerdings um mehrere zehntausend handeln. Angenommen das Restguthaben auf jeder einzelnen Karte würde wenigstens fünf Euro betragen, so stünde ein höherer sechsstelliger Betrag zur Rückzahlung aus.

Insolvenzverwalter Sven-Holger Undritz hatte bereits am Mittwoch schriftlich mitgeteilt, die Karten könnten am Wochenende nicht in den Stadien benutzt und auch nicht zurückgegeben werden. Die Auszahlung des Guthabens sei dort nicht möglich, erörterte Undritz. Auch bei Karten, die per Post an Payment Solutions eingesendet würden, werde das Guthaben nicht ausbezahlt, fügte er hinzu. Undritz kündigte erst für Juli eine endgültige Entscheidung an.

Payment Solutions bot sein System in mehreren deutschen Stadien von der 1. bis zur 3. Liga an. Zunächst hatte das Hamburger Unternehmen zugesichert, die Karten könnten bis zum Saisonende eingesetzt werden. Davon rückte der Anbieter am Mittwoch ab. Die SWA erklären, zum jetzigen Zeitpunkt könne niemand voraussagen, wie das Insolvenzverfahren verlaufe.

Und weiter: "Auch wenn gegenüber den Fans rechtlich alleine der Hamburger Bezahlkartenanbieter juristisch haftbar ist, wird sich die SWA dafür einsetzen, den Schaden für die Fans so gering wie möglich zu halten. Wir gehen davon aus, dass unsere Partner FCA und LEW sich ähnlich verhalten." Der FC Augsburg hatte am Dienstag und Mittwoch auf Nachfrage mitgeteilt, er suche nach einer Lösung im Sinne der Fans.