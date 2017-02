2017-02-03 10:55:00.0

FC Augsburg Werder Bremen ist für den FCA ein Lieblingsgegner

Am Sonntag bestreitet der FC Augsburg bereits das zwölfte Bundesliga-Duell gegen Werder Bremen. Ein Blick auf die bisherige Bilanz macht Hoffnung auf Punkte. Von Wolfgang Langner

Ruhepause beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Am Donnerstag hatte das Team einen freien Tag. Trainer Manuel Baum war dennoch beschäftigt. „Ich habe schon etwas zu tun und arbeite an der Analyse unseres Gegners. Außerdem habe ich einen Termin beim Steuerberater und für meine Frau muss ich etwas in einem Möbelhaus abholen“, grinst der Trainer.

Es steht ein heißer Tanz an am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SV Werder Bremen. Augsburg kann allerdings mit fünf Punkten Vorsprung (21) beruhigter in die Partie gehen als die Norddeutschen, die als Tabellenfünfzehnter nach Augsburg kommen. Jedenfalls könnte sich der FCA mit einem Sieg einen komfortablen Vorsprung erarbeiten.

Davon will Baum vorerst wenig wissen: „Wir lassen uns nur ungern unter Druck setzen. Man kann sich in solchen Gedanken schon einmal verfangen. Wir schauen einfach, was rauskommt. Gewinnen wollen wir sowieso immer.“

Und die Bilanz gegen Werder Bremen kann sich mehr als nur sehen lassen. Werder ist ein bisschen der „Lieblingsgegner“ des FCA. In bisher 11 Bundesliga-Spielen gewann Augsburg sechsmal. Nur dreimal siegte Werder und zweimal trennten sich beide Klubs unentschieden. Insgesamt viermal in der Vereinsgeschichte traf der FCA auch im DFB-Pokal auf Werder Bremen.

Zuletzt im Halbfinale der Saison 2009/10, als der FCA noch in der 2. Bundesliga spielte. Damals unterlag der FCA in Bremen mit 0:2. 1981 unterlag der FCA unter anderem mit Jürgen Haller, Hans Borchert oder dem gebürtigen Kemptener Hans Jörg mit 1:3. Letzterer erzielte auch den Ehrentreffer. In der Saison 1974/75 wurde im DFB-Pokal mit Hin- und Rückspielen gespielt. Da unterlag Augsburg Werder zu Hause 1:2 und schied dann nach einem 1:1 in Bremen aus dem Wettbewerb.

FC Augsburg - Werder Bremen: Bisherige Punktspiele im Überblick

FCA – Bremen 1:1 (10. Spieltag, 2011): Nach einer ausgeglichenen Partie trennten sich beide Teams verdient mit 1:1. Der FCA ging durch Bellinghausen (49.) in Führung – Pizarro (68.) glich allerdings noch aus.

Bremen – FCA 1:1 (27. Spieltag, 2012): Bis zur letzten Sekunde musste Augsburg zittern. Nach einem Freistoß des ehemaligen FCA- Keepers Simon Jentzsch traf Kapitän Paul Verhaegh in der 90. Minute zum 1:1. Füllkrug hatte Bremen in Führung gebracht.

FCA – Bremen 3:1 (7. Spieltag, 2012): Es war der erste Sieg unter Trainer Markus Weinzierl. In einem packenden Spiel trafen Werner, Hain und Baier für die Heimelf. De Bruyne konnte zum 1:1 ausgleichen.

Bremen – FCA 0:1 (24. Spieltag, 2013): Wieder ein Sieg für Augsburg. „Tobi“ Werner konnte Bremens Keeper Mielitz mit einem Kopfball bezwingen.

Bremen – FCA 1:0 (2. Spieltag, 2013): Bremen gewann diese Partie verdient. Ekici schoss das einzige Tor des Spiels.

FCA – Bremen 3:1 (19. Spieltag/2014): Im Rückspiel dominierte wieder der FCA, obwohl Bremen früh von einem Eigentor von Callsen-Bracker (2.) profitierte. Doch Werner, Altintop und Hahn drehten den Spieß noch um.

FCA – Bremen 4:2 (4. Spieltag, 2014): Ein unglaublich spannendes Spiel. Selke brachte Bremen in Führung. Baier und Verhaegh (Elfmeter) drehten für den FCA vor dem Wechsel das Spiel. Di Santo verwandelte dann einen Elfmeter zum 2:2. Werner und Matavz sorgten für ein glückliches Ende.

Bremen – FCA 3:2 (21. Spieltag, 2015): Werder Bremen war wieder an der Reihe. Werder vergab reihenweise Chancen und war haushoch überlegen. Lukimya, Di Santo und Selassie trafen gegen Manninger. Klavan köpfte zum zwischenzeitlichen 1:1. Werner erzielte später wenigstens noch den Anschlusstreffer zum 3:2.

FCA – Bremen 1:2 (12. Spieltag, 2015): Erneut eine schwache Partie des FCA. Bremen war die bessere Mannschaft und führte durch Pizarro und Bartels mit 2:0. Erst in der 90. Minute gelang Kapitän Paul Verhaegh per Strafstoß das Ehrentor.

Bremen – FCA 1:2 (29. Spieltag, 2016): Durch diesen Sieg machte der FCA einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Nach einer 1:0-Pausenführung für Bremen durch Grillitsch schaffte der FCA durch Finnbogason und Hong noch die Wende.

Bremen – FCA 1:2 (2. Spieltag, 2016): Unter Baums Vorgänger Dirk Schuster gab es einen relativ souveränen 2:1-Erfolg in Bremen. Auch in der Vorrunde ging Werder wie so oft gegen den FCA mit 1:0 durch Johannsson per Elfmeter in Führung. Nach dem Wechsel war der FCA aber dann deutlich besser und Jeffrey Gouweleeuw sowie Konstantinos Stafylidis sorgten für den ersten Saisonsieg des FCA.