2017-06-29 12:07:01.0

Ex-Bayern-Profi Badstuber zu Verhandlungen mit neuem Club: "Es kribbelt"

Holger Badstuber steht nach eigener Aussage kurz vor der Unterschrift bei einem neuen Verein. Seine Zukunft sieht er nicht in Deutschland.

Wie der ehemalige Bayern-Verteidiger der Bild sagte, "laufen Gespräche. Es gibt konkrete Angebote. Aber bisher ist noch nichts fix".

Der Verteidiger war in der abgelaufenen Bundesliga-Rückrunde vom FC Bayern an Schalke 04 ausgeliehen. Sein Kontrakt beim Rekordmeister in München wurde nicht verlängert.

ANZEIGE

"Ich habe große Vorfreude. Es kribbelt schon wieder", sagte Badstuber und deutete einen Wechsel ins Ausland an: "Jetzt schlage ich meine Zelte woanders auf - nicht unbedingt in Deutschland."

Er hofft auf ein Engagement bei einem Spitzenverein. Auf die Frage, ob er womöglich sogar in der Champions League gegen Bayern spielen könnte, antwortete er: "Die Wahrscheinlichkeit ist schon da. Ich will mich mit den Besten messen. Sollte es so kommen, freue ich mich drauf. Die Vereine, die es werden können, sind alle international vertreten. Ich denke, dass in ein paar Wochen alles klar ist."

Der Allgäuer hat sich intensiv mit Bastian Schweinsteiger, der in den USA bei Chicago Fire spielt, unterhalten. Ein Transfer in die MLS komme aber nicht infrage. "Basti und ich haben zwar schon geflachst, aber dafür muss er wohl noch ein paar Jahr dort durchhalten."

Der extrem verletzungsgeplagte Fußball-Profi hat sogar das Thema Nationalmannschaft und die WM 2018 noch nicht abgeschlossen. "Allerdings ist es auch nicht mein Fokus aktuell", sagte der 31-malige Nationalspieler. "Offen bin ich natürlich. Dafür müsste jedoch vieles, vieles zusammenkommen. Ich habe schon länger keinen Kontakt zu Jogi Löw."