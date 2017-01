2017-01-17 19:59:00.0

Polizeibericht Auto einer Lehrerin beschädigt: Unfallflucht

Audi war auf dem Parkplatz des Indersdorfer Gymnasiums abgestellt. Am Mittag findet es die Pädagogin beschädigt wieder

Das Auto einer Lehrerin hat ein Unbekannter am Montag auf dem Parkplatz am Gymnasium in Markt Indersdorf beschädigt. Laut Polizei Dachau hatte die Frau ihren Audi zu Schulbeginn dort abgestellt. Als sie mittags zu ihrem Auto kam, bemerkte sie eine größere Delle am Kotflüge, die von einem anderen Fahrzeug stammen muss. Der Verursacher hatte weder einen Zettel hinterlassen, noch den Schaden bei der Polizei gemeldet. (AN)