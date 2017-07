2017-07-28 05:32:00.0

Gesundheit Die Hoffnung ruht auf Aichach

Wenn 2018 das neue Krankenhaus in Betrieb geht, sollen sich die Kliniken an der Paar konsolidieren. Bis dahin steigt das Defizit aber noch einmal an. Von Thomas Goßner

Erst wenn der Neubau des Aichacher Krankenhauses im nächsten Jahr seinen Betrieb aufnimmt, kann der Landkreis auf ein sinkendes Defizit hoffen. Heuer könnte es sogar noch einmal steigen. Foto: Erich Echter (Archiv)