2017-10-28 09:15:00.0

Freizeit Ein Tag Urlaub, fünf Tage frei

Nächste Woche gibt es gleich zwei Feiertage. Viele nehmen am Montag vor den Feiertagen frei. Einige Behörden bleiben komplett geschlossen, andere haben regulär geöffnet. Von Samuel Jacker

Fünf freie Tage bekommen, aber nur einen Urlaubstag nehmen. Das ist kommende Woche möglich, denn am Dienstag und Mittwoch ist Feiertag. Einige Behörden im Landkreis setzen deshalb den Betrieb am Montag, 30. Oktober, ganz aus, andere haben zu den regulären Geschäftszeiten geöffnet. Ein exemplarischer Überblick:

Aichach In der Aichacher Stadtverwaltung hat keine Abteilung geschlossen, so Hauptamtsleiterin Aurelija Igel. „Wir wollen allen unser Angebot bieten, die an diesem Tag frei haben.“ Einige Mitarbeiter hätten zwar Urlaub, für sie gibt es aber Vertretungen. Um die gewünschte Person zu erreichen, sollten sich Bürger vorab informieren. Igel sagt aber: „Alle Schalter sind besetzt, um zum Beispiel den Ausweis abzuholen.“ Auch Ordnungs-, Meldeamt und Infobüro seien geöffnet. Dort ist immer besonders viel Publikumsverkehr. Insgesamt habe die Stadtverwaltung nur sehr selten Brückentage. Die Hauptamtsleiterin erinnert sich an einen einzigen Brückentag in den vergangenen zehn Jahren. Er war zwischen Weihnachten und Silvester.

ANZEIGE

Aindling Die Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Aindling hat am Montag zu den bekannten Zeiten geöffnet.

Amtsgericht Auch im Aichacher Amtsgericht ist trotz des Feiertages regulärer Betrieb.

Hollenbach Die Verwaltung der Gemeinde Hollenbach ist am Montag hingegen geschlossen. Telefonisch ist sie ebenfalls nicht erreichbar.

Inchenhofen Die Verwaltung der Marktgemeinde Inchenhofen hat am Montag geöffnet, wie Geschäftsstellenleiter Marc Beinen mitteilt. „Aufgrund der Ferien haben viele Leute Urlaub. Wir wollen ihnen daher eine Möglichkeit geben, in die Verwaltung zu kommen.“ Alle Abteilungen seien besetzt, wenn auch nur dünn. Viele Mitarbeiter würden Urlaub nehmen. Pro Jahr gebe es in der Verwaltung nur ein bis zwei Brückentage, sagt Beinen. Einer davon war am 14. August vor dem Feiertag Mariä Himmelfahrt. Die wenigen Brückentage erklärt der Geschäftsstellenleiter so: „Auch am Brückentag müssen Mitarbeiter Urlaub oder Gleitzeit nehmen.“

Kühbach In der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kühbach herrscht am Montag ebenfalls normaler Betrieb.

Landratsamt Im Landratsamt sind laut Pressesprecher Wolfgang Müller alle Abteilungen besetzt. „Einige Kollegen haben aber an diesem Tag freigenommen, um ein langes Wochenende zu haben“, so Müller. Das werde aber im Rahmen der normalen Urlaubsvertretung aufgefangen. „Einzelne Ansprechpartner sind somit eventuell nicht anzutreffen.“ Deshalb sei es wichtig, Termine mit den gewünschten Ansprechpartnern zu vereinbaren. Im Landratsamt gebe es selten Brückentage, so Müller. Als vor ein paar Jahren die Weihnachtsfeiertage auf die Zeit von Dienstag bis Donnerstag fielen, blieb auch das Landratsamt am Freitag geschlossen.

Rehling Die Rehlinger Gemeindeverwaltung ist am Montag nicht besetzt. Das teilte Bürgermeister Alfred Rappel mit.