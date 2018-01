2018-01-12 09:39:00.0

Kirche Entlastung oder Mehraufwand?

Seit 2014 gibt es in den katholischen Gemeinden im Bistum Augsburg Pastoralräte. In den Pfarreien im Landkreis war das Gremium anfangs umstritten. Die Gründe. Von Maria Heinrich

Die katholischen Pfarreien in Bayern haben gerade viel zu tun. Ende Februar 2018 finden die Pfarrgemeinderatswahlen statt. Dafür müssen die einzelnen Gemeinden zurzeit geeignete Kandidaten finden. Die Frist läuft bald ab. Der Pfarrgemeinderat ist jedoch nicht das einzige Gremium, das von der Wahl betroffen ist. Auch auf die sogenannten Pastoralräte kommen Veränderungen zu. Denn durch die Wahl ändert sich nicht nur die Zusammensetzung der Mitglieder in den Pfarrgemeinderäten, sondern auch in den Pastoralräten.

Ein Pastoralrat bildet sich meistens, wenn sich mehrere Pfarreien zu einer Pfarreiengemeinschaft zusammenschließen. Er kümmert sich um das große Ganze. Der Pfarrer ist bei den Sitzungen dabei und hat im Zweifel das letzte Wort. Zur Unterscheidung: Der Pfarrgemeinderat ist dagegen nur für die Kirchengemeinde vor Ort zuständig. Barbara Albin engagiert sich im Aichacher Pastoralrat und erklärt: „Die Filialkirchen senden ein oder zwei Pfarrgemeinderäte zu uns. So setzen wir uns zusammen und bilden ein übergeordnetes Gremium.“

Die Pastoralräte kommen erst seit einer Wahlperiode zusammen, es gibt sie seit 2014. Ihre Einführung war Bestandteil der pastoralen Raumplanung 2025 von Bischof Konrad Zdarsa, die bei den Gläubigen vor Ort auf heftige Gegenwehr stieß. So bildeten sich im März 2012 unter dem Motto „Kirche umarmen“ Menschenketten um zahlreiche Gotteshäuser im Landkreis, um ein Zeichen für den Verbleib der Kirche im Ort zu setzen. Hintergrund war unter anderem das strikte Nein Zdarsas zu Wortgottesfeiern am Sonntag. Im Zuge der pastoralen Raumplanung sollten Pfarreien fusioniert und ein zentraler Eucharistieort festgelegt werden, an dem an jedem Sonn- und Feiertag die heilige Messe gefeiert werden muss. Pastoralrätin Barbara Albin erzählt: „Das Bistum Augsburg wollte den Pastoralrat einführen, gleichzeitig aber alle Pfarrgemeinderäte komplett abschaffen. Es sollte nur noch den Pastoralrat geben. Dagegen haben wir uns vehement gewehrt.“

Damals wurde auch von Gegnern befürchtet, dass für alle Beteiligten der Arbeitsaufwand wächst. Affings Pfarrer Max Bauer weiß von solchen Problemen: „Ich habe gehört, dass es in manchen Pfarreien Streitigkeiten wegen des Gremiums gibt. Und einige Kollegen stöhnen, dass sie mit den zusätzlichen Sitzungen im Pastoralrat noch mehr zu tun haben.“ Für seine eigene Pfarreiengemeinschaft kann Max Bauer diese Probleme nicht bestätigen: „Ich will meinen Pastoralrat nicht missen müssen.“ Die einzelnen Vertreter der Filialkirchen können sich in dem Gremium austauschen und zusammenarbeiten. Der Pastoralrat kennt die Anliegen der gesamten Pfarreiengemeinschaft und behält den Überblick. Er organisiert besondere Veranstaltungen oder kümmert sich um die Gottesdienstzeiten an hohen Feiertagen. „Für mich ist dieser Austausch notwendig, sonst würde ich vieles nicht mitbekommen“, sagt Bauer. Auch Barbara Albin, Mitglied des Pastoralrates in Aichach, sieht das so: „Gäbe es den Pastoralrat nicht, würden die einzelnen Gemeinden nie zusammenkommen.“

Die Pfarreiengemeinschaft Pöttmes geht einen eigenen Weg. Sie wählte 2014 einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat, der laut einer Satzungsänderung gleichzeitig Pastoralrat sein kann. Die Filialkirchen bilden keine einzelnen Pfarrgemeinderäte, sondern entsenden je zwei Vertreter ins Gremium. Einen Pastoralrat, der sich aus einzelnen Pfarrgemeinderäten zusammensetzt, gibt es nicht. Helmut Specht ist der Vorsitzende in Pöttmes und erklärt, warum die Entscheidung gegen Pfarrgemeinderäte in den einzelnen Pfarreien fiel: „Das wäre nur eine zusätzliche Belastung und mehr Arbeit für alle Filialkirchen und die ganze Pfarreiengemeinschaft.“ Die Pfarreien im Landkreis Aichach-Friedberg gehen sehr unterschiedlich mit dem Thema um. Doch für alle gilt: Mit den Pfarrgemeinderatswahlen am 25. Februar 2018 engagieren sich wieder Freiwillige, ohne die das Kirchenleben in den Gemeinden nicht möglich wäre.