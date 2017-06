2017-06-26 08:59:00.0

Jubiläum Feuerwehr feiert und lässt sich feiern

45 Feuerwehren geben dem Tödtenrieder Jubelverein anlässlich seines 120-jährigen Bestehens die Ehre. Der Sonntag wird zum Höhepunkt des Wochenendes Von Erich Echter

Sielenbach-Tödtenried 120 Jahre ehrenamtliches Engagement sind ein Grund zum Feiern. Ganz in diesem Sinne präsentierte sich am Wochenende die Freiwillige Feuerwehr Tödtenried mit einem großen Fest. Der Verein feierte seit Freitag. Höhepunkt des Wochenendes war der gestrige Sonntag mit Festgottesdienst und Umzug. Der Einladung der Feuerwehr waren rund 45 Feuerwehren und Vereine aus dem näheren und weiteren Umland gefolgt. Schirmherr und Bürgermeister Martin Echter sagte in seinem Grußwort: „Als Bürgermeister weiß man, wie wichtig die Feuerwehren in unserer Gemeinde sind.“

Am Sonntag ab acht Uhr hörte man am Festzelt schmissige Blasmusik von der Sielenbacher Blaskapelle. So begrüßte die Jubelwehr und ihr Patenverein, die Feuerwehr aus Kiemertshofen, die ankommenden Gäste. Dass so viele Wehren mit starken Mannschaften der Einladung folgten, freute besonders Vorsitzenden Heinrich Lechner. Unter den Festgästen konnte er auch die Bürgermeister aus Adelzhausen Lorenz Braun, aus Obergriesbacher Josef Schwegler, Paul Reitmeir aus Eurasburg und Kreisbrandinspektor Christian Happach aus Aichach begrüßen.

Bürgermeister Echter, selbst ein Tödtenrieder, lobte zu Beginn des Festgottesdienstes die Ortsteilfeuerwehr für das, was sie brandschutzmäßig auf die Beine gestellt habe. Er wünschte sich, dass sich die Wehr weiterhin den verantwortungsvollen Aufgaben für den Dienst am Nächsten stellt.

Der künftige Kreisbrandrat Christian Happach streifte in seinem Grußwort die Wichtigkeit der Wehren und unterstrich, dass Feuerwehren gelebter Gemeinsinn im besten Sinne des Wortes seien. „Dafür stehen die Frauen und Männer in Tödtenried, dafür stehen über 330000 Frauen und Männer in ganz Bayern. Wir schätzen ihre Arbeit“, sagte Happach.

Die Erinnerungsbänder zum Jubiläum trugen vom Patenverein Kiemertshofen Stefanie Krist und Irene Asam und von Tödtenried Viktoria Finkenzeller und Manuela Moser zur Weihe.

Nachdem die Fahnenabordnungen um den Altar im Festzelt Aufstellung genommen hatten, feierte „Feuerwehrpfarrer“ Eberhard Weigl mit Diakon Michael Popfinger die Festmesse. Die Festpredigt in seinem Heimatort durfte Popfinger übernehmen, der auf die Schnelllebigkeit der Gesellschaft einging. „Es geht ein Riss durch die Gesellschaft und das Ehrenamt nimmt ab“, war sein Tenor.

Nach der Festpredigt segnete der Geistliche die Erinnerungsbänder, die an die Fahnen der Tödtenrieder und Kiemertshofen geheftet wurden. Musikalisch festlich umrahmt hatte den Festgottesdienst die Pipinsrieder Musikanten.

Die Tödtenrieder Feuerwehr hatten beherzte Männer 1897 ins Leben gerufen, obwohl sich damals jeder Feuerwehrmann seine Uniform selbst besorgen musste. Die Festschrift zum Jubiläum spiegelt die Aktivitäten der 120 Jahre wieder. Das erste größere Fest, das die Feuerwehr Tödtenried feierte, war 1904 der Bezirksfeuerwehrtag. Neun Kommandanten und elf Vorstände haben die Wehr durch die Zeit getragen.

Zu erwähnen wäre dabei, dass die Familie Echter in 120 Jahren Feuerwehrgeschichte ganze 63 Jahre an der Spitze der Tödtenrieder Wehr stand. Wie in verschiedenen Passagen zu lesen ist, musste man dem „Roten Hahn“ öfter zu Leibe rücken. In den Nachkriegsjahren bis 1950 ist in den Feuerwehranalen kein Kommandant zu finden. Zum ersten Nachkriegskommandanten wählte man 1950 Franz Xaver Echter. Das Einsatzspektrum und die Ausrüstung haben sich im Laufe der zwölf Jahrzehnte verändert. Aus der Wehr von damals mit „Saug und Druckspritze“ ist eine moderne Feuerwehr mit einem Löschgruppenfahrzeug.

Der Jubelverein konnte sich über zahlreiche Gäste freuen. Schon am Freitagabend ging es hoch her bei der Firefighter Party. Am Samstagabend sorgen „3 Männer nur mit Gitarre“ für gute Unterhaltung und am gestrigen Sonntagnachmittag bewegte sich ein beachtlicher Festzug durch das sonst so beschauliche Tödtenried. Zahlreiche Zuschauer säumten die Straßen.

