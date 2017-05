2017-05-13 19:00:00.0

Neuerscheinung George Banzers zweites Werk ist fertig

Der Inchenhofener Grundschullehrer legt nach dem Buch „Mit Kinderaugen den Glauben sehen“ seinen neuen Band „Das Evangelium nach Markus“ vor. Was hinter dem Werk steckt. Von Gerlinde Drexler

Für sein Projekt „Mit Kinderaugen den Glauben sehen“ ließ George Banzer Grundschüler religiöse Themen interpretieren. Heraus kam ein einzigartiges Kunstbuch mit Bildern und Texten von Dritt- und Viertklässlern. Nun hat Banzer, der an der Grundschule Inchenhofen Religionslehrer ist, ein neues Buch herausgebracht: „Das Evangelium nach Markus“. Diesmal sind es Künstler aus der Diözese Eichstätt, die das Kunstbuch gestaltet haben.

Es war ein Mammutprojekt, das Banzer vor rund zwei Jahren mit dem Evangelium anging. Sein Grundgedanke, der dahintersteckt: „Wie kann ich viele Menschen erreichen, die sich mit dem Evangelium beschäftigen?“ Wobei es dem Religionslehrer nicht um ein bestimmtes Evangelium ging, sondern um die Botschaft als solche.

Dass es dann das Markus-Evangelium wurde, lag einfach daran, dass dieses mit 16 Kapiteln das kürzeste der vier kanonischen Evangelien ist. Das Konzept für sein Kunstprojekt hatte Banzer schon im Kopf. Seine Idee war, die Bibel durch die Kunst neu zu erschließen und jede Szene von einem anderen Künstler darstellen zu lassen. Bei insgesamt 103 Szenen brauchte er ebenso viele Künstler. „Und ich kannte nur einen einzigen“, sagt Banzer, Initiator des Projektes.

Gut drei Monate lang telefonierte er intensiv, wurde von einem Künstler zum nächsten empfohlen und stieß bei allen Gesprächen auf großes Interesse. Nur ein einziger habe kein Interesse gehabt, erinnert sich Banzer. Beileibe nicht jeder der beteiligten Künstler ist religiös. Einige sind aus der Kirche ausgetreten, andere katholisch oder ohne Bekenntnis. Der Projektinitiator: „Wenn ich einen Muslimen gefunden hätte, hätte ich ihn auch aufgenommen.“

Jeder von ihnen bekam per Los einen Text zugewiesen, mit dem sich die Künstler dann ganz individuell auseinandersetzten. Für das schon als „Eichstätter Markusevangelium“ bekannte Buch, das Banzer zusammen mit seinem Mitherausgeber Ludwig Brandl im April bei einer Ausstellung in Eichstätt vorgestellt hatte, wählte er die Übersetzung des Eichstätter Exegeten Josef Kürzinger.

Herausgekommen ist ein Buch, das in seiner Art einmalig ist. In fortlaufender Folge sind kurze Textpassagen aus dem Markus-Evangelium illustriert. So unterschiedlich wie die Künstler sind auch die Techniken und die verwendeten Materialien. Schwarz-Weiß-Bilder und Aquarelle sind darunter, abstrakte Darstellungen oder Collagen, Lithographien oder Holzschnitte. Wie bei dem Projekt „Mit Kinderaugen den Glauben sehen“, stehen auch diesmal Text und Bild parallel nebeneinander. Banzers Wunsch: „Der Betrachter soll in dem Bild den Text und im Text das Bild sehen.“

Info Der Band „Das Evangelium nach Markus“, herausgegeben von George Banzer und Ludwig Brandl, ist im EOS-Verlag Sankt Ottilien erschienen.