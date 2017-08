2017-08-18 13:00:00.0

Gemeinderat Großes Interesse an Gewerbegebiet in Sand

Der Bebauungsplan Lechfeldwiesen wird nun ausgelegt. Absage an Speditionen. Zunächst aber kommt die Frage auf, warum der Bürgermeister im August eine Sitzung anberaumt. Von Johann Eibl

Der Bebauungsplan Lechfeldwiesen „Gewerbegebiet Sand Teil II“ soll in Richtung Süden erweitert werden. Das war der wichtigste Grund, warum der Gemeinderat von Todtenweis am Mittwoch eine Sitzung absolvierte, während in den meisten anderen Kommunen die Politiker im Urlaub weilen. Der Plan wird nun in aktualisierter Form mindestens zwei Wochen lang ausgelegt. Dann können sich Bürger ebenso wie Träger öffentlicher Belange.

Es handelt sich im Wesentlichen um eine Weiterentwicklung des Planes. Beate Pußl, Leiterin des Bauamtes in der Verwaltung in Aindling, teilte mit: „Wir haben schon viele Interessenten mit wertvollen Gewerben.“ Damit meinte sie Unternehmen, die nicht nur Produkte lagern wollen. Sollen im Geltungsbereich des Planes Speditionen gestattet sein? Mit 9:4 Stimmen sprach sich der Gemeinderat dagegen aus.

Auf Gemeindegrund muss ein zusätzlicher Glascontainer aufgestellt werden. Ein Schallgutachten wird benötigt, außerdem muss bei jedem einzelnen Bauantrag ebenfalls ein entsprechendes Gutachten vorgelegt werden. Die Oberkante von Werbeanlagen, die bis zu zehn Meter hoch sein können, darf zwei Meter über die tatsächliche Wandhöhe ragen. Wie es hieß, will sich auch der TÜV hier ansiedeln. Um die Belastung durch Lackierbetriebe in Grenzen zu halten, müssen deren Kamine die maximale Firsthöhe in einem Umkreis von 50 Metern um fünf Meter überragen. Planer Walter Herb erläuterte die Details des Bebauungsplanes.

Werkhalle am Lerchholz Am Lerchholz im Ortsteil Sand soll eine Lagerhalle in eine Werkhalle umgewandelt werden. Der Antragsteller betreibt seit sechs Jahren einen Autohandel mit Tuningteilen. Da es sich seinen Angaben zufolge nur um eine Nebentätigkeit handelt, möchte er großen bürokratischen Aufwand umgehen. Die Gemeinde ist sich darüber im Klaren, dass sie die Anschlüsse für Wasser und Kanal errichten sowie die Straße herstellen muss, nachdem das Grundstück als voll erschlossen verkauft worden war. Der Gemeinderat wünscht nun die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens und verlangt ein schalltechnisches Gutachten. Unter diesen Vorgaben wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Kritik an Sitzung in Urlaubszeit In den meisten Gemeinden im nördlichen Landkreis findet während der Sommerferien keine Sitzung statt. Todtenweis bildete am Mittwoch eine Ausnahme. Darüber wurde zu Beginn der Sitzung kurz debattiert. Die dritte Bürgermeisterin Petra Wackerl zeigte wenig Verständnis dafür, dass die Tagesordnung insgesamt 17 Punkte enthielt. Drei, vier Themen hätte man durchaus auch in einigen Wochen erst behandeln können, sagte Wackerl. Bürgermeister Konrad Carl widersprach: Er hielt auch die fraglichen Punkte für dringlich.

Im Todtenweiser Gemeinderat notiert

Werkhalle in Lechfeldwiesen Bei der Errichtung einer Werkhalle mit Büro, Ausstellung und Betriebsleiterwohnung in den Lechfeldwiesen solle die Gemeinde auf ein Genehmigungsverfahren verzichten, verlangt der Antragsteller. Der Gemeinderat beurteilte das Vorhaben anders und weigerte sich daher, den Beschluss vom 26. Juli aufzuheben. Zu Beginn der Sitzung hatte es Franz Färber als sinnlos bezeichnet, sich erneut mit diesem Projekt zu befassen.

Raser an Kindergartenstraße In der Kindergartenstraße in Todtenweis wird das Tempolimit missachtet. Einig war sich die Runde, dass die meisten Autofahrer in diesem Bereich Einheimische sind. „Da passiert demnächst was“, fürchtet Michael Hofberger. Er schlug vor, zwei Blumentröge aufzustellen.

Wall aus Schlacke Todtenweis hat nichts einzuwenden gegen die zweite Änderung des Bebauungsplanes „Lohwald südlich der Lechstahlwerke“. Dort ist vorgesehen, dass ein 25 Meter hoher und 165 Meter langer Wall aus Schlacke gebaut wird. Lediglich Michael Hofberger stimmte dagegen.

Versorgung mit Energie Gegen die Stimme von Franz Färber nahm der Gemeinderat ein Angebot der Firma GP Joule Konzept in Buttenwiesen an. Das Unternehmen wird für 2900 Euro plus Steuer eine Bestandsaufnahme über die Energieversorgung in Todtenweis erstellen. Es ist mit einem Zuschuss zu rechnen.

Versorgung mit Gas Todtenweis hat 1999 mit der Erdgas Schwaben GmbH einen Konzessionsvertrag über das Gasversorgungsnetz in der Gemeinde geschlossen. Er endet am 3. Dezember 2019. Nun können sich Betreiber melden, die ein Interesse an der Konzession haben.

Arbeiten an Leitungen In Todtenweis werden in nächster Zeit Hochspannungsleitungen abgebaut, im Gegenzug kommt es zu Erdverkabelungen. Wie der Bürgermeister darlegte, verschwinden damit alle Überspannungsleitungen.

Unkraut im U-Weiher Im U-Weiher in Sand erschwert viel Unkraut das Schwimmen. Das Problem ist dem Besitzer des Gewässers, dem Erholungsgebieteverein Augsburg (Eva), bereits bekannt.

Futter für Schwäne und Enten An den Sander Seen würden regelmäßig Schwäne und Enten gefüttert, kritisierte Petra Wackerl. Bürgermeister Konrad Carl erinnerte daran, dass Schilder bereits auf das Verbot, die Tiere zu füttern, hinweisen.

Zu wenig Grün Die Ortsrandeingrünung auf der Straße von Thierhaupten (Kreis Augsburg) zum Kreisverkehr in Sand missfällt Petra Wackerl. Carl verwies auf den großen Pflegeaufwand und personelle Engpässe im Bauhof.

Konzept für Sitzbänke Auf der Wiese am Sonnenbichl will ein Bürger ein Bank aufstellen. Bürgermeister Carl erteilte ihm vorerst eine Absage. Vor einer Zustimmung soll ein Konzept erstellt werden.

Zwei Exkursionen Am Samstag informiert sich der Todtenweiser Gemeinderat in Wilpoldsried zum Thema Energie. Michael Hofberger wünscht sich dazu mehr als die vier bereits angemeldeten Teilnehmer. Mitte September kann sich das Gremium außerdem einen Dorfladen in Lauterbach bei Buttenwiesen anschauen. (jeb)