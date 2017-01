2017-01-19 06:58:00.0

Aichach-Friedberg Kreisbrandrat Ben Bockemühl verlässt den Landkreis

Seit 2011 ist Bockemühl oberster Vertreter der 4000 aktiven Feuerwehrler im Wittelsbacher Land. Nun nimmt er eine andere Stelle an. Dafür nennt er klare Gründe. Von Nicole Simüller

Aichach-Friedberg Jetzt ist es offiziell: Kreisbrandrat Ben Bockemühl verlässt das Wittelsbacher Land. Wie das Landratsamt mitteilte, informierte er am Mittwochnachmittag Landrat Klaus Metzger über seine Entscheidung, eine Stelle als hauptamtlicher Gesamtkommandant der Feuerwehren in Villingen-Schwenningen anzunehmen. Der 36-Jährige hatte sich auf die Stelle beworben (wir berichteten). Wie Bockemühl gegenüber unserer Zeitung sagte, fand am Montag vergangener Woche das erste Gespräch statt. Nur zwei Tage später sei ihm der Job angeboten worden.

Bockemühl äußerte sich wehmütig über seinen bevorstehenden Abschied. Das „tolle Miteinander“ zu verlassen, das in den vergangenen Jahren bei den Feuerwehren im Landkreis entstanden sei, falle ihm schwer. Aber er freue sich auf neue Herausforderungen.

Davon gibt es in Villingen-Schwenningen einige. Wie der Südkurier berichtet, warf Bockemühls Vorgänger nach jahrelangen Grabenkämpfen zwischen haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrlern entnervt hin. Bockemühl geht die Aufgabe dennoch optimistisch an. Mit einem Augenzwinkern sagte er: „Das ist wunderbar, wenn Zündstoff da ist. Ich bin ein Feuerwehrmann, ich werde die Brände löschen.“

Bockemühl erinnerte an die Situation in Aichach-Friedberg vor sechs Jahren. Damals habe es sehr unterschiedliche Ansichten über die künftige Ausrichtung der Feuerwehr gegeben. Das Klima habe sich deutlich verbessert: „Ich bin ein Freund davon, sich vernünftig zusammenzusetzen und zu reden. Dann findet man auch Lösungen.“ Das aber kostet oft viel Zeit.

Circa 60 Wochenstunden nahm das Ehrenamt als Kreisbrandrat Bockemühls Angaben zufolge in Anspruch. Dabei arbeitete er, wenn auch „nur“ in Teilzeit, noch als Lehrer an der Mittelschule in Friedberg – ein Beruf, den er ebenfalls nur ungern aufgibt. Bockemühl ließ am Mittwoch durchblicken, dass das Nebeneinander von Hauptberuf und Ehrenamt ihn aufrieb. Von Gesetzes wegen arbeiten Kreisbrandräte in Bayern ehrenamtlich. Die Landkreise dürfen sie nicht hauptamtlich einstellen. Bockemühl dazu: „Durch diese Gesetzeskonstellation bin ich nach fünfeinhalb Jahren platt.“ Die Aufgabe im Ehrenamt zu vollster Zufriedenheit zu erfüllen, wie es immer sein Anspruch gewesen sei, sei kaum möglich. Sie nun im Hauptamt ausüben zu können, sei ein lukratives Angebot gewesen.

Landrat Klaus Metzger äußerte Bedauern über die Entscheidung des Kreisbrandrats. Er könne jedoch seine persönlichen Beweggründe nachvollziehen, hieß es in einer Pressemitteilung: „Es ist zweifellos eine interessante Aufgabe, unter anderen dienstrechtlichen Voraussetzungen, für die ich Ben Bockemühl alles Gute wünsche.“ Laut Sprecher Wolfgang Müller hatte Bockemühl nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich weiterentwickeln wolle. Dennoch sei der jetzige Wechsel für den Landkreis überraschend gekommen. Man sei mit Bockemühl „absolut zufrieden“ gewesen und habe „alles getan (...), was möglich war“, um die Rahmenbedingungen für ihn „so passend wie möglich“ zu gestalten, so Müller. Bockemühl wollte sich dazu nicht weiter äußern. Er verwies auf den Landkreis und sagte nur: „Der Landkreis hat sich entschieden.“

Auf seine Zeit hier blickt er dankbar zurück: „Es ist eine gigantisch schöne Zeit gewesen.“ Auch wenn er aus Stätzling (Friedberg) wegziehe, werde er seine Wurzeln hier nicht aufgeben. Eine Hauptaufgabe in Villingen-Schwenningen sieht er in der Nachwuchsarbeit: „Sie ist das Rückgrat der Gefahrenabwehr.“ Einen Zeitplan zur Wahl eines neuen Kreisbrandrats für Aichach-Friedberg gibt es laut Müller noch nicht. Zunächst finden Gespräche statt. Im Herbst wäre ohnehin die Neuwahl angestanden. Sie muss nun vorgezogen werden.