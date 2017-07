2017-07-21 05:30:00.0

Feuerwehr Kreisbrandrat will Kontakte stärken

Christian Happach ist jetzt für 103 Feuerwehren im Wittelsbacher Land zuständig. Der Aichacher will regelmäßige Treffen einrichten und eine enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Von Erich Echter

Christian Happach ist neuer Kreisbrandrat im Landkreis Aichach-Friedberg (wir berichteten). Die Kommandanten der Kreisfeuerwehren wählten den 45-jährigen Aichacher Kreisbrandinspektor am Mittwochabend mit 77 Ja-Stimmen und zwei Gegenstimmen. Christian Happach tritt damit die Nachfolge von Ben Bockemühl an. Insgesamt stehen im Landkreis 103 Feuerwehren für die sicherheit der Bürger zur Verfügung.

Das Ergebnis ist ein großer Vertrauensbeweis für den Aichacher und spiegelt die gute Zusammenarbeit in der Führungsriege der Feuerwehr wider. Neben den Feuerwehrführungskräften waren auch zahlreiche Bürgermeister aus den Kommunen des Wittelsbacher Landes ins Kreuzgradgewölbe im ehemaligen Kreisgut nach Aichach gekommen, um bei der Wahl mit dabei zu sein. Bevor die Kommandanten oder ihre Stellvertreter ihre Stimmen abgeben konnten, hatte Wahlleiter Julian Matysik die Regularien erläutert. Landrat Klaus Metzger bezeichnete die Wahl als wichtiges Thema und der geschäftsführende Kreisbrandinspektor Franz Hörmann aus Mering sagte: „Heute ist der Tag des Jahres, machen wir es kurz.“

Neueste technische Ausrüstung für die Ausbildung

Christian Happach erklärte, auf welche Schwerpunkte er als Kreisbrandrat eingehen will. Die Zusammenarbeit der Feuerwehren mit den Gemeinden solle verstärkt werden. Ausgeweitet werden soll die Kommunikation zwischen den Wehren und der Kreisfeuerwehrführung. Happach erläuterte: „Strittige Themen sollen nicht nur bei den Feuerwehrdienstversammlungen angesprochen werden. Ich will einen engeren Kontakt zu den Wehren und den Kreisbrandmeistern und Inspektoren pflegen und regelmäßige Treffen einrichten.“ Außerdem wolle er eine spezielle Feuerwehreinsatzleitung auf den Weg bringen. Aus- und Weiterbildungen sollen nach dem neuesten Stand der Technik erfolgen. Landrat Klaus Metzger begrüßte, dass der Kreisbrandrat einen engen Kontakt mit den Gemeinden pflegen will. Besonders wichtig seien dabei die kurzen Wege unter den Wehren, um vernünftige Problemlösungen zu finden, so Metzger.

Damit Christian Happach seine Feuerwehraufgaben erledigen kann, stellt ihn sein Arbeitgeber an zwei Wochentagen frei. Sollte Mehrarbeit anfallen, signalisierte Landrat Klaus Metzger, dass es auchin diesem Fall eine Lösung gebe.

Der neu gewählte Kreisbrandrat bedankte sich für das ihm entgegen gebrachte Vertrauen. Sein Dank ging auch an seine Familie und seinen Arbeitgeber, die ihm für sein Amt den Rücken frei halten.

Information: Christian Happach ist seit 1989 bei der Aichacher Feuerwehr. Zum Kreisbrandmeister wurde er 2009 ernannt, im Jahr 2012 erfolgte die Beförderung zum Kreisbrandinspektor und zum Chef des Inspektionsbereichs 2.