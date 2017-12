2017-12-29 19:00:00.0

Polizeibericht Mit Sommerreifen Telefonmast umgefahren

Kurz vor Mitternacht verlor der 20-Jährige in Ebersried die Kontrolle über sein Auto. Die Feuerwehr musste anrücken.

Sommerreifen auf schneeglatter Straße sind einem 20-jährigen Autofahrer am Donnerstag kurz vor Mitternacht in Ebersried (Pfaffenhofen an der Glonn, Landkreis Dachau) zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, verlor der junge Mann innerorts auf der Egenburger Straße die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Telefonmast. Dieser wurde so schwer beschädigt, dass er durch die Feuerwehr Egenhofen gesichert werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Wagen entstand nach Schätzungen ein Sachschaden von 4000 Euro, am Telefonmast ein Schaden von 1000 Euro. (pik)