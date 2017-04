2017-04-20 11:00:00.0

Kommunalpolitik Neue Firma für Mühlhauser Gewerbegebiet

Affinger Gemeinderat macht den Weg für ein Pulverbeschichtungsunternehmen aus Gersthofen frei und fordert das Landratsamt zur näheren Prüfung auf. Von Evelin Grauer

Eine Firma für Lackierung und Pulverbeschichtung kann sich im Mühlhauser Gewerbegebiet am Unterkreuthweg ansiedeln. Der Affinger Gemeinderat hat den Weg dafür in seiner jüngsten Sitzung frei gemacht. Alle Ratsmitglieder stimmten der nötigen Nutzungsänderung der bereits bestehenden Maschinenhalle zu. Zudem beschäftigte sich das Gremium mit neuen Buswartehäuschen und der Entsorgung von Material aus der Kläranlage.

Die Firma Zirngibl aus Gersthofen möchte mit ihrer Pulverbeschichtungsanlage im Mai nach Mühlhausen umziehen und dort 15 Mitarbeiter beschäftigen. Die Lackiererei bleibt vorerst in Gersthofen. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren auf Industrielackierung spezialisiert. Dabei werden unter anderem Geländer, Motoren, Vordächer und Gehäusebauteile veredelt und geschützt. Die Beschäftigten in der Produktion in Mühlhausen sollen im Zwei-Schichtbetrieb von 6 Uhr bis 14 Uhr und von 14 Uhr bis 22 Uhr arbeiten.

Wie Affings Bürgermeister Markus Winklhofer unserer Zeitung erklärte, hat der Gemeinderat in seinen positiven Beschluss einen Zusatz aufgenommen. Demnach wird das Landratsamt als zuständige Behörde gebeten, „die Einhaltung der immissionsschutz- und emissionsschutzrechtlichen Belange“ zu prüfen. Wie das Unternehmen der Gemeinde versichert hat, stellten die zu erwartenden Umweltbeeinträchtigungen – Lärm, Abwasser, Luftverunreinigung – kein Problem dar. Die Produktion der Pulverbeschichtung finde ausschließlich im Inneren statt. Das Abwasser werde aufbereitet und gereinigt in die Kanalisation geleitet. Absauganlagen wirkten einer Luftverschmutzung entgegen. Zudem seien Pulverlacke lösemittelfrei.

Durch den Umzug nach Mühlhausen kann die Firma ihre Pulverbeschichtung vergrößern. Wie es auf der Internetseite des Unternehmens heißt, hat sich der Stellenwert dieses Verfahrens zuletzt erheblich vergrößert, da die Pulverbeschichtung als sehr umweltfreundlich gilt. Bei der elektrostatischen Pulverbeschichtung wird das zu beschichtende Material nach der Vorbehandlung mit Hochspannung positiv aufgeladen. Der Pulverlack wird in einer eigenen Kabine mit Handgeräten aufgetragen. Zum Abschluss des Verfahrens wird das Bauteil in einem Einbrennofen bei etwa 180 Grad erhitzt. Dadurch erhärtet sich der Lack.

Grünes Licht gab der Affinger Gemeinderat auch für zwei neue Buswartehäuschen im Gemeindegebiet. Dafür werden insgesamt knapp 12000 Euro ausgegeben. Wie berichtet, soll in Gebenhofen eine neue Haltestelle mit Bushäuschen im Bereich des Schmiedbergwegs auf Gemeindegrund entstehen. Hintergrund ist, dass der Grundstücksbesitzer, an dessen Gebäude die Überdachung der bisherigen Haltestelle angebracht war, der Gemeinde gekündigt hat. So musste ein neuer Standort für das Wartehäuschen in Richtung Affing gesucht werden. Auch in Haunswies muss die Haltestelle versetzt werden. Da die Freiwillige Feuerwehr anbaut, fällt der bisherige Wartebereich Richtung Aichach weg und muss um circa zehn Meter verschoben werden. Um die Wartehäuschen im Gemeindegebiet einheitlich zu gestalten, werden auch die beiden neuen verglasten Häuschen bei der Firma WSM in Waldbröl (Nordrhein-Westfalen) bestellt.

Schätzungsweise 10000 Euro muss die Gemeinde für die Entsorgung von Straßenkehrricht und Sandfangrückständen aus der Kläranlage bezahlen. In den Sandfängen der Kläranlagen können sich neben Sand und Kies auch andere Fremdstoffe wie Glas- oder Metallteile absetzen. Das gesammelte Material wird im Fahrsilo der Kläranlage gelagert, bis es vollständig entwässert ist. Danach muss es entsorgt werden. Klärwärter Ulrich Mägele hat dafür wieder drei Angebote von Entsorgern eingeholt. Der günstigste war wieder die Firma BSR aus Ingolstadt. Da auch noch das Material aus dem vergangenen Jahr entsorgt werden muss, rechnet Mägele diesmal mit etwa 125 Tonnen an Straßenkehrricht und Sandfangrückständen. Das wären vermutlich fünf Lastwagen-Ladungen.

Der letzte öffentliche Punkt der Sitzung wurde auf Antrag von Gemeinderat Josef Tränkl vertagt. Dabei wäre es um die Auflösung eines Feldweges auf Mühlhauser Flur gegangen. Tränkl wünschte sich vorab umfassendere Informationen zur Rechtslage. Seine Kollegen stimmten der Vertagung zu.