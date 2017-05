2017-05-16 12:25:00.0

Kultur Neue freie Theatergruppe in Aichach steht vor erste Premiere

Mit Georg Büchners Lustspiel „Leonce und Lena“ kommt ab Donnerstag ein besonderes Stück zur Aufführung. Als Bühne dient der Gruppe das Fotostudio Holger Weiß Von Vicky Jeanty

Wenn Prinzenkinder sich zu Tode langweilen und die Zeit regelrecht totschlagen, wenn sie vor einer arrangierten Hochzeit die Flucht ergreifen, wenn durchtriebene Diener und korrupte Herrscher ihre Finger mit im Spiel haben, dann klingt das nicht zwingend nach Lustspiel-Zutaten. Georg Büchner (1813-1837) hat genau mit diesen – und anderen – Komponenten ein überaus spitzfindiges, witziges und sehr ironisches Werk geschaffen. Am Donnerstag, 18. Mai, ist Premiere in Aichach. Regisseur Alexander vom Stein und seine zehnköpfige Schauspielertruppe haben als Bühne das Fotostudio von Holger Weiß am Plattenberg gewählt. In doppelter Hinsicht eine Premiere, insofern als die zehn Spieler in der Zusammensetzung zum ersten Mal auftreten.

Alle Mitwirkende bringen Bühnenerfahrung mit. Sie haben beim Pegasus-Theater in Schrobenhausen und im Aichacher Volkstheater mitgespielt. Einzelne Akteure treten als Moriskentänzer in Kaltenberg (Landkreis Landsberg) auf. Es habe jedoch keinerlei „Abwerbung“ bei etablierten Truppen gegeben, betont Alexander vom Stein. Vielmehr verstehe man sich als „freie Theatergruppe“, die unterschiedlichen Talenten die Möglichkeit biete, aufzuspielen. Mit Mundpropaganda und über persönliche Verbindungen zu Theaterleuten sei die Gruppe gewachsen und in ein motiviertes Theaterteam verschmolzen, so vom Stein. Die Spieler sind zwischen 15 und 60 Jahre alt, einige werden in dem Stück multifunktional eingesetzt.

Alexander vom Stein und Ferdinand Kreitmair haben die Musik und Komposition einzelner Lieder arrangiert, vom Stein wird selbst singen und die Sänger live am Klavier begleiten. Elena Ludwig hat die Choreographie der Tänze übernommen, Julia Fehlner macht Regieassistenz.

Sehr im Sinne des Inszenierungskonzepts des Regisseurs bietet sich das karge Großraumstudio seines Freundes Holger Weiß als idealer Spielort für Georg Büchners Lustspiel an. Mit einem reduzierten, gut durchdachten Requisitenapparat, sollen der Text und die Charaktere mehr Gewicht bekommen. Die Studio-Räumlichkeiten am Plattenberg eröffnen zudem ungeahnte Möglichkeiten, dem komödiantisch-satirischen Spiel im Spiel freien Lauf zu lassen.

Alexander vom Steins Faszination für „Leonce und Lena“ datiert aus seiner Jugendzeit. Damals habe er das Stück im Theater Scaramouche in München gesehen, seitdem sitze es ihm im Nacken. Es waren demnach keine großen Überzeugungskräfte nötig, um seine Spieler für das Stück zu begeistern. Vom Stein ist Büchners Text generell treu geblieben. Nur sehr punktuell habe er, unter anderen mit sogenannten Hosenrollen, kleine Änderungen in der Personenkonstellation vorgenommen. Vereinzelt seien Querverweise auf die heutige Zeit erkennbar. „Leonce und Lena“, 1836 geschrieben und erst 50 Jahre später uraufgeführt, gehört mit „Dantons Tod“ und dem „Woyzeck“ zu Büchners herausragenden Werken. Der Form halber und um der strengen Zensur zu entgehen, verpackte der politische Rebell Büchner seine Kritik am feudalen Herrschaftssystem und seinen Unmut über die soziale Situation seiner Zeit in ein Lustspiel.

Der „Plot“ wird von drei Protagonisten beherrscht: Zwei schwermütige Prinzenkinder, die todessehnsüchtig und extrem gelangweilt in ihrem Leben dahingleiten, ein König, der politisch nichts zuwege bringt, ein Diener, der Staatsminister wird. Um sie herum agiert eine bunte Schar von überspitzt dargestellten Individuen.

Fazit: Im Pipi-Popo-Land, der Heimat von Leonce und Lena, stolpern die Protagonisten am Schluss in die jeweiligen Arme der und des Anderen. Ob die Heirat der zutiefst empfundenen Langeweile und romantischer Träumereien ein Ende setzt, bleibt offen. Immerhin lässt die Vision des Bräutigams aufhorchen: „Wir umstellen das Ländchen mit Brennspiegeln, dass es keinen Winter mehr gibt…“. Sein Diener Valerio setzt noch eins drauf: „Und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Makaroni, Melonen … und eine commode Religion.“

Aufführungstermine Die Premiere von „Leonce und Lena“ ist am Donnerstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr im Fotostudio Weiß am Plattenberg 2 a in Aichach. Weitere Aufführungen sind am Freitag, 19. Mai, Samstag, 20. Mai, Mittwoch, 24. Mai, Freitag, 26. Mai, und Samstag, 27. Mai, jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 21. Mai, beginnt die Vorstellung bereits um 18 Uhr, am Donnerstag, 25. Mai (Christi Himmelfahrt), um 11 und um 18 Uhr, am Sonntag, 28. Mai, um 11 Uhr.

Kartenvorverkauf Karten gibt es online unter www.fotografie-weiss.de, unter Telefon 08251/204680 oder im Restaurant Atelier, im Fotostudio Weiß am Plattenberg und an der Abendkasse. (vj)