2017-12-18 20:21:00.0

Steindorf Ölspur führt in Steindorf zum Unfallverursacher

Eigentlich wollte sich ein 50-jähriger Autofahrer nach einem Unfall unbemerkt aus dem Staub machen, doch er hatte nicht mit der tückischen Ölspur gerechnet.

Am Donnerstagnachmittag kam ein 50-jähriger Pkw-Lenker in der Hauptstraße in Steindorf nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun sowie ein im Hof geparktes Auto. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. Statt sich aber um den angerichteten Schaden zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Der Anwohner bemerkte aufgrund des Unfallgeräuschs den Schaden und verständigte die Polizei. Diese ermittelten schnell den Unfallflüchtigen, da aufgrund auslaufender Betriebsmittel die Spur zur Wohnanschrift des Beschuldigte nachverfolgt werden konnte. Dort wurden Pkw und Fahrzeuglenker angetroffen. Ein Alko-Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,48 Promille. Neben dem Fahrerlaubnisentzug kommt auf den Unfallverursacher nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung und anderer Delikte zu.