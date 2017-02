2017-02-01 18:47:00.0

Versammlung Pläne für ein Jugendorchester im Landkreis

Der Allgäu-Schwäbische Musikbund hat viele Pläne. Mehr als 1000 Musiker sind im Bezirk organisiert

Eine Gruppe der Stadtkapelle Friedberg gab im Sitzungssaal des Rathauses mit dem musikalischen Auftakt den (guten) Ton für die 33. Bezirksversammlung des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), Kreis Aichach-Friedberg, an.

Über 1000 Musiker sind auf Kreisebene in diesem Bezirk 14 organisiert und hatten ihre Vertreter zur Jahreshauptversammlung geschickt. Neu dabei ist die Blaskapelle Sinning mit 62 Mitgliedern, während der Musikverein Obergriesbach zum Ende des vergangenen Jahres ausgetreten war.

Vorsitzender Hans Rabl begrüßte als Ehrengast den stellvertretenden ASM-Vorsitzenden Theo Keller, der nach den Berichten von Bezirksdirigent Andreas Thon und von Bezirksjugendleiterin Kathrin Popfinger den ehrenamtlichen Mitarbeitern seine große Wertschätzung aussprach. Insbesondere die hohe Anzahl der Bläserprüfungen bei den Jugendlichen imponierte ihm. In der Tat haben 45 Musiker die D1-Prüfung und 21 Musiker die D2-Prüfung mit Erfolg abgelegt. Auch Andreas Thon stellte fest, dass die musikalische Qualität im Bezirk äußerst gut sei, was im Bezirkswertungsspiel in Dasing und beim Bezirkskonzert bewiesen wurde. Gedanken wolle man sich über die Schaffung eines neuen Bezirksorchesters – zunächst entweder als Projektorchester mit wechselnden Themen oder als Jugendorchester – machen. Verhandlungen mit dem Landrat wegen einer eventuellen Förderung sollen geführt werden.

Verwiesen wurde von den Dirigenten auch auf die erfolgreiche Teilnahme am Kammermusikwettbewerb „Concertino“, bei dem eine Gruppe sich bis zum ASM-Bundesentscheid qualifizierte. Bei den weiteren Regularien berichtete Anneliese Schlögl über die Kasse. Außerdem wurde die Auflösung des Kontos bekannt gegeben, das bisher für das Wittelsbacher Land-Orchester mitgeführt wurde. Die Finanzen werden jetzt dort selbst verwaltet. Einig war man sich, dass möglichst bald der Internetauftritt des ASM-Bezirks 14 stehen sollte.

Das 34. Bezirkskonzert des ASM Aichach-Friedberg steigt am 25. November 2017 in Friedberg. Der Austragungsort ist noch offen: Halle des TSV Friedberg oder Stadthalle? Gegen die Stadthalle sprechen laut Rabl die hohen Kosten von mindestens 500 Euro wegen der Security-Auflagen, die von der Stadt Friedberg gemacht werden würden. (pt)