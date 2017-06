2017-06-09 21:54:00.0

Kreis Aichach-Friedberg Produktionshalle brennt: Großeinsatz in Aindling

In Aindling geriet am Freitag gegen 20.15 Uhr eine große Produktionshalle in Brand. Die Feuerwehr eilte zum Einsatzort und sperrte die Umgebung weiträumig ab. Von Nicole Simüller

In Aindling brannte es am Freitagabend in einer großen Produktionshalle. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften war vor Ort. Foto: Martin Golling