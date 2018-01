2018-01-09 20:03:00.0

Polizeireport Sattelzug rammt auf A8 Pannenfahrzeug

Der Fahrer eines Sattelzugs ist abgelenkt und übersieht einen Kleinlaster auf dem Seitenstreifen. Der Wagen wird total zerstört. Dem Verursacher droht nun ein Strafverfahren.

Ein Schaden von mindestens 40000 Euro ist bei einem Unfall auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos entstanden. Der Fahrer eines Kleinlasters hatte dabei großes Glück. Er hatte am Montag eine Panne auf der A8 gehabt und wartete in seinem Kleinlaster auf dem Seitenstreifen auf den Pannendienst. Ein Sattelzug rammte gegen 15.10 Uhr den Kleinlaster. Dieser wurde laut Polizei völlig zerstört, der darin sitzende Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Unfallverursacher hantierte während der Fahrt mit Tablet-PC

Ein 45-Jähriger war mit dem Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos in Richtung München unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, hantierte er während der Fahrt an seinem Tablet-PC, der ihm seine Route vorgab, und war dadurch abgelenkt. Laut Aussagen mehrerer nachfolgender Fahrer kam der Sattelzug immer weiter von seiner Spur in Richtung des Seitenstreifens ab und krachte von hinten in den Kleinlaster.

Dessen 28-jähriger Fahrer sah zwar den herannahenden Sattelzug, konnte aber nicht mehr aus seinem Wagen flüchten. Der Kleinlaster wurde nach vorne über die Leitplanke geschleudert und kippte an der Böschung um. Anschließend liefen Betriebsstoffe aus. Der 28-Jährige wurde zur Untersuchung in ein nahes Krankenhaus gebracht. Sein Kleinlaster wurde völlig zerstört. Der Sattelzug blieb auf dem Seitenstreifen stehen. Der Mann am Steuer blieb unverletzt.

Der Kleinlaster und der Sattelzug mussten abgeschleppt werden. Dafür musste die rechte Spur der A8 drei Stunden lang gesperrt werden. Es waren mehrere Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizeikräfte im Einsatz. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eröffnet. (nsi)