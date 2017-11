2017-12-01 05:25:00.0

Umwelt Schlammlawinen Einhalt gebieten

Nach den Extremfällen im vorigen Jahr wird Kritik an der Landwirtschaft laut. Die Behörden versprechen daraufhin, Lösungen zu suchen. Was seither geschen ist Von Carmen Jung

Von Carmen Jung

Aichach-Friedberg Bei starken Regenfällen kommt es immer wieder vor: Aus Äckern wälzt sich eine Schlammlawine, überflutet Straßen oder beschädigt gar Gärten und Häuser. Besonders viele derartige Fälle gab es vor einem Jahr im Wittelsbacher Land. Der Unmut bei den Betroffenen war groß. Damit einher ging zum Teil vehemente Kritik an der Landwirtschaft. Die zuständigen Behörden kündigten daraufhin an, nach Lösungen zu suchen. Was ist daraus geworden?

ANZEIGE

Wolfgang Sailer, Leiter des Amts für Landwirtschaft in Stadtbergen, steht naturgemäß auf der Seite der Landwirtschaft. Gleichwohl sieht er diese auch in der Pflicht. Seine Behörde bemühte sich um Lösungen. Der Ansatz: Nicht mit Schuldzuweisungen arbeiten, sondern dem Problem auf den Grund gehen. Nach einem Jahr zieht er positive Bilanz. Der Behördenchef spricht von einem „konstruktiven Dialog“, bei dem man viel erreicht habe. Gleichwohl betont er: „Es ist ein Dauerthema (...) wir werden dranbleiben müssen.“

Der Anfang ist gemacht – im Verein mit Kommunen, Landratsamt, Wasserwirtschaftsamt und Landwirtschaftsamt. In einer Bürgermeisterdienstversammlung konnten die Vertreter der Gemeinden die Problematik aus ihrer Sicht schildern. Man habe die Aussagen als „Kritik und Auftrag“ angenommen, so Sailer. Seine Behörde versprach, mit den betreffenden Landwirten Kontakt aufzunehmen, um brenzlige Situationen zu entschärfen.

Die Gemeindechefs wurden aufgefordert, Listen mit Kritikflächen einzureichen. Das Ergebnis: Mehrere Gemeinden vor allem aus dem Norden machten davon Gebrauch. Offenbar haben die anderen keine Probleme, schloss die Behörde daraus. Mit rund 80 Punkten war die Liste aber dennoch lange. Spitzenreiter war Baar mit 20 Flächen, gefolgt von Aichach mit 19, Pöttmes mit 13, Aindling mit zwölf und Affing mit zehn. Was danach folgte, war eine Tour der Behördenchefs durch die Gemeinden, und der neue Wasserberater Jörg Thiel beschäftigte sich mit jedem der 80 Problemfälle vor Ort.

Behördenchef Sailer nennt ein Beispiel: In Dasing sei Schlamm aus einem Maisacker in ein Nachbargrundstück gelaufen. Die Lösung: Der Landwirt wurde überzeugt, dass Mais dort die Ausnahme war und er künftig wieder Winterweizen anbaut. Außerdem wird ein Damm aufgeschüttet, auf den wiederum auch der Nachbar achten muss. Sailer bilanziert, es sei keiner der betreffenden Landwirte völlig verschlossen gewesen. Anfängliche Skepsis habe man ausräumen können. Sein Resümee: „Über die Beratung haben wir mehr erreicht, als das durch Auflagen der Fall gewesen wäre.“ Auch Thiel bestätigt: „Die Kooperation ist da.“

Positiv reagiert auch die andere Seite. Emmeran Kopp, Ortsobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) in Dasing, spricht von einem sinnvollen Ansatz. Von betroffenen Berufskollegen weiß er: Die Intervention der Behörde werde nicht als Schikane empfunden. Ohnehin seien die Landwirte sehr bemüht um Lösungen. Denn mit Erosionen schadeten sie sich selbst, weil wertvoller Boden verloren gehe. Was Wege anbelangt, sei den Landwirten in Dasing der pflegliche Umgang allein deshalb wichtig, weil sie selbst für deren Unterhalt verantwortlich sind. Kopp verweist bei allem guten Willen seiner Berufskollegen aber auch auf die Wetterextreme, die es früher so nicht gegeben habe. Man könne auch nicht sagen, dass da der Ökolandbau besser wäre. Es genüge viel Regen zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es gebe eine kleine Katastrophe, sagt Kopp.

Diese kleinen Katastrophen sind heuer ausgeblieben. Froh darüber ist Affings Bürgermeister Markus Winklhofer. Er schätzt die Unterstützung der Behörden, zumal er weiß: „Die Wasserthematik ist immer wieder akut.“ Im hügeligen Gelände zwischen Gebenhofen und Anwalting etwa schieße das Wasser gerne herab. Auf mehreren Ebenen arbeite man zusammen, um eine Lösung zu finden. „Es ist halt langwierig“, sagt Winklhofer.