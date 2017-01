2017-01-15 07:31:00.0

Unfälle Schwere Unfälle in Bayern: Ehepaar stirbt im Kreis Eichstätt

Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag gab es mehrere schwere Unfälle in Bayern. Im Kreis Eichstätt starb ein Ehepaar.

Bei dem tödlichen Unfall am Samstag zwischen Stammham und Bettbrunn war ein 23-jähriger Autofahrer laut Polizei mit seinem Wagen ins Schleudern geraten. Sein Auto krachte auf der Kreisstraße frontal in den Fiat eines Ehepaars aus dem Kreis Eichstätt.

Die Eheleute starben noch an der Unfallstelle. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nun ermittelt die Polizei, warum der Autofahrer wohl die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte.

Mehrere Menschen bei weiteren Unfällen verletzt

In Bayern gab es am Samstag und in der Nacht auf Sonntag weitere schwere Unfällle. Auf der A8 bei Adelshausen kippte am Abend ein Lastwagen um. Die Autobahn war zwischenzeitig komplett gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, wechselte ein Autofahrer wohl plötzlich die Spur. Der Fahrer des Lastwagens wich aus und krachte gegen die Schutzplanke, wodurch der Lkw umkippte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Drei Schwerverletzte und drei Leichtverletzte gab es kurz vor Mitternacht bei einem Unfall in Kempten. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer an der Kreuzung Kaufbeurer Straße / Schumacherring eine rote Ampel überfahren. Dabei krachte er mit seinem Wagen in ein anderes Auto.

Die sechs Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 35.000 Euro.

Winterliches Wetter hat kaum Auswirkungen

Wie die Polizei berichtet, gab es in Schwaben außerdem weitere Unfälle mit Blechschäden. Das winterliche Wetter zeige aber kaum Auswirkungen: Die Zahl dieser Unfälle sei nicht ungewöhnlich hoch. mst, sge