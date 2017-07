2017-07-26 11:30:00.0

Jubiläum Spielleidenschaft bringt Geschäft in Schwung

Das Nostalgiekarussell war für Bankkaufmann Johann Ertl der Start in die Selbstständigkeit. Heute beschäftigt 20 feste Mitarbeiter und bietet 500 Attraktionen. Von Heike John

Keineswegs spielerisch, sondern als knochenharter Job, wie er selbst sagt, begann Johann Ertls Einstieg in die Spielewelt. „Da wacht man eines Morgens auf und denkt, man könnte sich selbstständig machen“, erzählt der 62-jährige Bankkaufmann von den Anfängen seines mittlerweile gut 500 Attraktionen umfassenden Ertl Karussell-Land Spiel- und Veranstaltungsservices.

Das Spielen war schon immer sein Hobby und seine Leidenschaft. Ehrenamtlich konzipierte Johann Ertl bereits sehr früh Spiele und arbeitete am Abenteuerspielplatz in der Augsburger Hammerschmiede mit. Dass er einmal so erfolgreich Riesenspielgeräte für Events aller Art entwickeln und verleihen würde, konnte der erklärte Gegner von Computerspielen bei seinem Geschäftsstart 1992 noch nicht voraussehen. Über Nacht kündigte er seinen Bankjob und erfüllte sich seinen Spieletraum. „Das Risiko und der hohe Einsatz haben sich gelohnt“, kann er heute rückblickend sagen.

Die alte Volksfestkultur hatte es ihm angetan. „Das Karussell muss zu den Kunden kommen“, so lautete seine ursprüngliche Geschäftsidee. Kleine Karussells gab es nicht, und so baute er sie selber. Gestartet wurde mit einem Till- Eulenspiegel-Karussell. „Das habe ich zusammen mit einem Freund in hundert durchgearbeiteten Nächten konstruiert“, erinnert sich Ertl. Die Leidenschaft hatte ihn gepackt, doch „das war ein Weg härter als Stein“. Der Erfolg kam jedoch schnell, denn „die gute alte Zeit zurückzubringen ist immer wieder gefragt“.

Die Arbeit ist für Josef Ertl auch nach einem Vierteljahrhundert nicht weniger geworden. „Jedes Jahr entwickeln wir neue Spiele“, sagt der erfolgreiche Eventgerätevermieter, der mittlerweile 20 feste Mitarbeiter beschäftigt und seit 2001 auf knapp 3000 Quadratmetern in der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet von Rehling-Oberach seine Büros und Lagerhallen hat. „Wir sind alles andere als ein standardisierter Betrieb. Einen Job von 8 bis 17 Uhr gibt es bei uns nicht“, stellt Ertl klar. Abende und ganze Wochenenden machen das Hauptgeschäft aus.

Märchenhüpfburgen und Riesenrutschen

„Eventbedarf der Superlative für Promotion, Messen, Firmenveranstaltungen und Events aller Art“ lautet das Angebot im umfangreichen Hochglanz-Katalog. Zu den Nostalgiefahrgeschäften gesellten sich schnell Sport- und Action-Angebote wie der Formel-1-Simulator oder die Pferderennbahn und auch Kinderattraktionen von traumhaften Märchenhüpfburgen bis zu spektakulären Riesenrutschen. Der kleine Weihnachtsmarkt im Kaufhaus als Wintererlebnis mit Glühweinbar und Schneemanndeko ist ebenso über Ertl buchbar wie spezielle Themenwelten. Diese reichen vom Wilden Westen mit Rodeoreiten und Goldwäsche über das Karibikflair mit Palmenklettern und Piratenvergnügen bis zu den klassischen bayerischen Oktoberfesten mit „Hau den Lukas“, Kühe melken und weißblauem Zeltvergnügen.

Egal ob Sommerfest des Bundespräsidenten, Messetreff in Frankfurt, Firmenjubiläum eines hiesigen Möbelgiganten oder einer großen Systemgastronomiekette oder kleines Betriebsfest im Einzelhandel – wer was zu feiern hat, kann auf den Service von Ertl Karussell-Land bauen. „Inzwischen gibt es keinen Bundesligaverein, wo wir nicht schon waren“, freut sich Johann Ertl über den Erfolg seines Unternehmens. Seine Firma sorgt von der Empfehlung für die passende Attraktion über Logistik, Transport und Aufbau bis zu Betreuung und Abbau. Die Geräte kommen aus dem eigenen Lager und werden durch erfahrenes Personal betreut und gewartet. Regelmäßig ist auch der TÜV im Haus.

Das Exportgeschäft boomt

Als größte Barriere empfindet er die staatliche Bürokratie. „Unser größtes Problem sind die öffentlichen Vorschriften und DIN-Normen. Sie beschäftigen uns permanent und machen uns das Leben schwer.“ Der verrückte Spielemann, der Tausende von Ideen im Kopf hat, lässt sich jedoch nicht unterkriegen. Auch in Zukunft will er noch mit vielen Ideen für seine Firma weitermachen. Aktiv ist er nicht nur deutschlandweit, auch in Österreich und der Schweiz, ja sogar in Frankreich und England boomt das Geschäft mit dem Eventgeräte-Verleih. Vieles aus dem Programm kann nicht nur gemietet, sondern auch gekauft werden. „Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und finde immer wieder neue Designideen“, sagt Johann Ertl und lacht.

Mit seinen fast erwachsenen Kindern geht er immer noch gerne auf den Plärrer oder zur Münchner Wiesn. „Achterbahn mit Überschlag geht schon noch!“, so kokettiert der Anfang-Sechziger. Dabei hält er immer die Augen nach neuen Ideen offen. Vor allem die geschichtsträchtigen Attraktionen machen ihm Spaß wie die Krinoline, der Flohzirkus oder das Spektakel beim Schichtl. Alte Volksfestkultur hat es ihm eben angetan. „Mit den Volksfesten an sich haben wir nichts zu tun, aber unser ganzes Leben ist ein Volksfest!“, sagt er und lacht.