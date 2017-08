2017-08-06 09:56:00.0

Festmeile Stadtfest voll – und voll entspannt

Die erste Zwischenbilanz der Veranstaltung am Samstag fällt rundum positiv aus. Die Polizei hat es mit einem uneinsichtigen Wirt und zwei Schlägern zu tun. Eine junge Frau muss deshalb ins Krankenhaus Von Carmen Jung

Aichach Nahezu optimal gelaufen ist gestern das Aichacher Stadtfest. Bürgermeister Klaus habermann zog am Sonntagmorgen zufrieden Bilanz: „Es war ein sehr entspanntes, sehr ruhiges Fest.“ Weit über 20000 Menschen hatten am Vorabend das Fest der Feste zwischen den Toren gefeiert. Die Stadt hatte im Vorfeld das Augenmerk besonders auf das Thema Sicherheit gelegt. Die Polizei war verstärkt im Einsatz, mehr Security-Mitarbeiter zogen ihre Runden. Um nichts zu riskieren, riegelte die Stadt die Einfallstraße ab – hier postierten sich einfach Rot-Kreuz-Mitarbeiter mit ihren Fahrzeugen.

Insgesamt zufrieden ist auch die Aichacher Polizei mit dem Fest. Allerdings gab es zwei Einsätze, die Anzeigen nach sich ziehen werden. Zum einen übertrieb es ein Wirt am Oberen Tor. Obwohl um 2 Uhr Sperrstunde war, herrschte in und um seine Bar auch um 4 Uhr noch reges Treiben. Zwischen 80 und 100 Leute feierten dort einfach weiter. Laut Polizei zeigte sich der Gastronom wenig einsichtig. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Ruhestörung rechnen. Die Beamten erteilten den Feiernden Platzverweise. Zwei betrunkene Männer, 32 und 40 Jahre alt, kamen der Aufforderung nicht nach. Die Polizei nahm sie deshalb mit. Die Männer verbrachten die Nacht in der Arrestzelle der Aichacher Polizeiinspektion. Am Morgen waren sie ausgenüchtert und konnten wieder gehen.

Ein weiterer Zwischenfall spielte sich gegen 2 Uhr in der Werlbergerstraße ab. Zwei Stadtfestbesucher gerieten auf dem Heimweg so aneinander, dass sie miteinander schlägerten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung der beiden 23-Jährigen müssen laut Polizei noch ermittelt werden. Fest steht, dass beide Männer stark betrunken waren. Der eine hatte über zwei, der andere 1,5 Promille „getankt“. Beide fügten sich leichtere Verletzungen zu. Schwerer erwischt hat es allerdings die 21-jährige Freundin eines der beiden Kontrahenten. Sie wollte schlichten und bekam einen Schlag ab. Mit Verdacht auf Jochbeinbruch kam sie ins Krankenhaus. Später folgt an dieser Stelle ein ausführlicher Bericht.