2017-12-02 15:00:00.0

Landwirtschaft Strohschweine haben kein Schweineleben

Bei Fachtagung in Dasing geht es um tiergerechte Haltung. Das hat aber seinen (Fleisch)Preis. Den ist der Verbraucher nur bedingt zu zahlen bereit. Von Edith Luttner

Wie ein roter Faden zieht sich durch alle Vorträge und die Podiumsdiskussion die Forderung nach einer Kehrtwende in der Schweinehaltung – weg vom Vollspaltenboden, weg vom Schwanzkupieren, weg vom Zähneauszwicken, weg von immer größeren Tierbeständen, weg von der Leistungssteigerung im Stall, weg von Preisdruck und Mengensteigerung. Erkenntnis: Die bäuerliche Tierhaltung, insbesondere die Schweinehaltung, steht vor großen Veränderungen. Das wurde bei einer Fachtagung Thema „Ringelschwanz-Freiluft-Strohschwein – wie geht das?“ deutlich, zu der die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft (ABL) und der Bund Naturschutz in den Bauernmarkt nach Dasing eingeladen hatten.

Stephan Kreppold, Biolandwirt aus Wilpersberg (Stadt Aichach) und Sprecher der ABL Schwaben, wies in seinem Vortrag darauf hin, dass eine Schweinehaltung an der frischen Luft, auf Stroh und ohne Schwanzkupieren die Produktionskosten spürbar steigen lasse. Er verwies aber auch darauf, dass die konventionelle Tierhaltung von den Verbrauchern immer mehr abgelehnt werde, und untermauerte dies mit einer Untersuchung des Thünen-Instituts (Bundesforschungsinstitut für Landwirtschaft) in Braunschweig. Demnach sind 82 Prozent der Bevölkerung mit der herkömmlichen Tierhaltung unzufrieden; laut Bayerischem Bauernverband (BBV) kritisieren zwei Drittel der Bürger und Bürgerinnen die Landwirtschaft. Kreppold meinte, dass die Verbraucher bereit sein müssten, höhere Preise für Fleisch- und Wurstwaren, und generell für alle Lebensmittel, zu bezahlen. Die meisten Verbraucher würden aber sehr preisbewusst einkaufen. Dabei betonte er auch, dass das Preisdumping bei Lebensmitteln politisch gewollt sei. Mario Flemm von der Erzeugergemeinschaft Wertingen verwies darauf, dass der Verzehr von Schweinefleisch in Deutschland sinke und über den Preis nicht mehr gesteuert werden könne. Schweinefleisch sei so billig wie noch nie. Der Verbrauch sei aber rückläufig.

Kai Braunmiller, staatlicher Veterinär und Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Fleischhygiene, Tierschutz und Verbraucherschutz kritisierte, dass die Mindestanforderungen für die Schweinehaltung im Rahmen des Tierschutzes in Deutschland nicht umgesetzt würden. Zwar sei es inzwischen Standard, dass den Schweinen Beschäftigungsmaterial angeboten werde, aber derartiges Spielzeug, zum Beispiel Ketten, seien aus tierärztlicher Sicht vollkommen unzureichend. Entschieden wandten sich die Tierärzte gegen eine weitere Industrialisierung der Landwirtschaft verbunden mit steigenden Tierzahlen. Das Bauernsterben werde verharmlosend als Strukturwandel bezeichnet. Weiter bedeute dies, dass die Erzeugerpreise noch mehr sinken, die Tiergesundheit beeinträchtigt werde und zusätzlich die Umwelt und die landwirtschaftlichen Strukturen in Drittländern belastet würden.

Anhand von Fotos wurden Verletzungen an den Gliedmaßen von Schlachtschweinen, zum Teil eitrige Geschwüre und Schürfwunden auf der Haut gezeigt. Diese Verletzungen und eine Reihe weitere Erkrankungen könnten mit schweinegerechter Haltung weitestgehend vermieden werden. Dass es auch anders geht, erklärte Karl Österle von der Erzeugergemeinschaft Süd für besonders art- und umweltgerechte Tierhaltung. Er stellte das Label „Neuland Bauern“ vor. Die Muttersauen werden in Gruppen in einem Freiluftstall mit überdachter Sonnenterrasse auf Stroh gehalten. Es gibt keine Abferkelstände, es werden keine Schwänze kupiert, keine Zähne ausgezwickt und es gibt keine Antibiotika. Für die Mastschweine gilt ebenso die Haltung auf Stroh in einem Freiluftstall.

Michael Weichselbaumer aus dem Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm und Josef Gelb aus Steinach (Merching) stellten ihre Betriebe vor. Als Grund für ihr Strohschwein-Engagement nannten sie bessere Arbeitsbedingungen mit mehr Freude an der Stallarbeit und die Verbundenheit zur Natur und zum Tier. Ihr Resümee: Mit ein bisschen Stroh einstreuen ist es nicht getan. Es ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, zum Beispiel ein deutliches größeres Platzangebot, das eingehalten werden muss. Schwierigkeiten macht die Vermarktung. Die Produktionskosten sind höher, aber die Verbraucher sind nach ihrer Erfahrung nur bedingt bereit, mehr zu bezahlen.

In der abschließenden Podiumsdiskussion wurde eines deutlich: Viele Schweinehalter würden gerne aus der konventionellen Produktion ausscheiden, aber was tun? Sie forderten von der Politik mehr Planungssicherheit.