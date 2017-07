2017-07-03 09:07:00.0

Open-Air-Kino Südliches Flair und bayerischer Humor

Das Aichacher Cineplex eröffnet die Freiluft-Saison mit „Maria Mafiosi“. Jule Ronstedt und Darsteller David Zimmerschied sind auch dabei. Was die Filmfans in diesem Sommer erwartet Von Gerlinde Drexler

Bunte Vespas stehen aufgereiht am Eingang des Aichacher Kinos. Die Motorroller wecken sofort Assoziationen zu Italien. Das ist auch so gewollt. Denn am Freitagabend startet das Cineplex die Freiluftkino-Saison mit der bayerischen Krimikomödie „Maria Mafiosi“. Als besonderes Bonbon kommen Regisseurin und Schauspielerin Jule Ronstedt und der Schauspieler David Zimmerschied zur Eröffnung.

Mit Decken und Jacken ausgerüstet kommen die Besucher auf das Dach des Aichacher Kinos. 150 Plätze hat das Freiluftkino, etwa die Hälfte davon Liegestühle. Unter den Besuchern sind auch die Mitglieder des Vereins Vespaar Aichach. Ihnen gehören die Roller, die am Eingang und sogar als Dekoration im Freiluftkino stehen. Michael Riedlberger, Theaterleiter im Cineplex Aichach, hat den Verein wegen des italienischen Flairs gebeten, die Roller auszustellen.

Dass nun knapp die Hälfte der etwa 20 Vereinsmitglieder auch ins Kino gekommen sind, hat auch mit dem Film zu tun. Vor allem deswegen seien sie hier, sagt Präsident Stefan Alber. Was ihn bei „Maria Mafiosi“ erwarten wird, weiß er noch nicht. „Aber wenn ein Roller drin vorkommt, ist es ein gutes Omen“, meint Alber strahlend.

Für das Kino ist es nach 2016 die zweite Freiluftkino-Saison. Im vergangenen Jahr sei sie wegen des Wetters eher gemischt verlaufen, sagt Riedlberger. „Wir hatten ein paar richtig volle Vorführungen.“ Der mit Abstand stärkste Film war laut Riedlberger die Krimikomödie „Schweinskopf al dente“. Auch heuer wird im Freiluftkino mit „Grießnockerlaffäre“ wieder ein Film laufen, in dem der Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ermittelt. Riedlberger ist sich sicher, dass auch diese Film wieder ein Renner sein wird.

Die rund 100 Besucher, die zur Eröffnung gekommen sind, erleben nicht nur eine kleine Feuershow. Sie erfahren von Jule Ronstedt auch einige Hintergründe zu ihrem Regiedebüt mit „Maria Mafiosi“. Zum Beispiel, dass für den Dreh extra ein Sonnenblumenfeld angepflanzt worden war, das im Film eine Rolle spielt. Aber: „Es war ein sehr verregneter Sommer und es schwamm uns davon.“ Wie durch ein Wunder hätten sie dann in der Nähe von Odelzhausen noch ein Sommerblumenfeld gefunden. Ronstedt zu den Zuschauern: „Es sieht im Film fast unecht aus, aber es ist echt.“ Gedreht hat sie vor allem in Landsberg am Lech und in der Umgebung von München.

Die Regisseurin berichtet, wie schwierig es war, für die Darsteller ihrer „Mafia-Familie“ deutsche Schauspieler zu finden, die italienisch aussehen und sprechen. Serkan Kaya, der im Film Rocco spielt, den Freund der schwangeren Polizistin Maria Moosandl (Lisa Maria Potthoff), entdeckte Ronstedt bei einer Musical-Aufführung, wo er als Udo Lindenberg auftrat.

David Zimmerschied spielt den Ex-Freund der Polizistin. Er sei zuerst davon ausgegangen, dass er ihr Freund wäre und habe sich schon auf das „Knutschen mit der Potthoff“ gefreut, erzählt der 33-jährige Schauspieler. Auch wenn sich das schnell als Irrtum herausstellte, fand er das Buch „so gut, dass ich einfach zusagen musste“.