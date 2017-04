2017-04-27 20:34:00.0

Polizei Vorfahrt missachtet: Motorradfahrer verletzt

Eine 57-jährige verursacht in Aichach einen Unfall mit einem Motorradfahrer. Dieser wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch in Aichach mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Die 57-jährige Frau bog gegen 14.30 Uhr vom Oberbernbacher Weg nach links in die Donauwörther Straße in Aichach ein. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Dieser fuhr auf der Donauwörther Straße in westliche Richtung. Der 51-jährige Motorradfahrer zog sich beim Sturz auf die Fahrbahn diverse Prellungen zu und musste ins Krankenhaus Aichach gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. (jasa)