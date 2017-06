2017-06-08 18:49:00.0

Polizei Wasserwacht rettet bei Unterbergen verletzten Schwan

Spaziergänger an der Lechstaustufe 22 beobachten das Tier mehrere Tage lang. Dann holen sie Hilfe. Die Wasserwacht kommt zum Einsatz.

Mehrere Tage lang hatten Spaziergänger an der Lechstaustufe 22 in Unterbergen (Gemeinde Schmiechen) einen verletzten Schwan beobachtet. Also holten sie Hilfe. Die Wasserwachten aus Mering und zwei aufgrund einer Routineprüfung anwesende Einsatzgruppen (Derching und Augsburg-Kuhsee) nahmen sich am Freitag des verletzten Tieres an. Unter Einsatz eines Wasserrettertrupps und eines Motorrettungsbootes fingen die Einsatzkräfte den Schwan ein, um eine Behandlung in einer Tierklinik zu ermöglichen. Der Schwan, der seinen Flügel gebrochen hatte, wurde an die Kameraden der Feuerwehr Unterbergen übergeben. (AN)