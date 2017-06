2017-06-12 05:27:00.0

Aichach-Friedberg Wer lässt sich heute noch firmen?

Im Wittelsbacher Land empfangen nicht mehr alle katholischen Jugendlichen das Sakrament. Was Pfarreien tun, um sie für den Glauben zu begeistern. Von Felicitas Lachmayr und Samuel Jacker

In die Kirche gehen und beten – für viele Jugendliche klingt das altmodisch. In der Pubertät wird die Auseinandersetzung mit dem Glauben oft zur Nebensache. Laut einem Bericht der Deutschen Bischofskonferenz ließen sich 2015 nur noch sieben von zehn Kindern, die die Erstkommunion gefeiert haben, firmen. Auch in den Pfarreien im Landkreis schwankt die Zahl.

Dekan Stefan Gast betont: „Die Maxime ist, dass es mindestens 50 Firmlinge gibt, damit die Firmung stattfindet.“ Dies entspreche ungefähr der Zahl der jährlichen Firmlinge in der Pfarreiengemeinschaft Inchenhofen, in der Gast Pfarrer ist. Sind es heuer nur 46 Firmlinge, waren es 2009 noch 120.

Dennoch lässt sich nicht pauschal sagen, dass sich die Teilnehmerzahl mehr als halbiert hat. Aus organisatorischen Gründen findet die Firmung seit 2010 nicht mehr alle zwei Jahre, sondern jährlich statt. „In diesem Jahr haben sich zwei nicht angemeldet, zwei weitere ließen sich in Augsburg in der Schule firmen, andere sind weggezogen“, erklärt der Dekan. Von den 51 Erstkommunionkindern des Jahres 2014 wurden somit fünf nicht gefirmt.

Pfarreien versuchen, den Kontakt zu halten

Um dem Trend entgegenzuwirken, versucht die Gemeinde, zwischen Erstkommunion und Firmung den Kontakt mit den Jugendlichen nicht abreißen zu lassen. Gast erklärt: „Die Kinder werden regelmäßig angeschrieben und über Kinderbibel-, Familien- und Jugendgottesdienste informiert.“ Die Gemeinde bietet zudem Ausflüge an, um Jugendliche für den Glauben zu begeistern. Im Mai fuhren die Firmlinge in das Wettenhausener Kloster in der Gemeinde Kammeltal (Landkreis Günzburg).

Die Pfarreiengemeinschaft Aichach bietet ebenfalls eine umfangreiche Firmvorbereitung an. Sie gliedert sich in zwei Phasen, erklärt der Pastoralreferent Markus Drößler. In der ersten lernen die Firmlinge die Gemeinde kennen und Menschen, die dem katholischen Glauben gemäß handeln. Sie besuchen Einrichtungen wie die Caritas oder die Ulrichswerkstätten. In der zweiten Phase wählen sie ein Projekt wie zum Beispiel das Firmcafé. Dabei lernen sie sich kennen und tun etwas für die Gemeinschaft.

Derartige Veranstaltungen ermöglichen es, den Kontakt zu ehemaligen Kommunionkindern aufrecht zu erhalten. Drößler erklärt: „Wir schicken ihnen eine Einladung per E-Mail zu. Durch das Firminfosystem erhalten die Jugendlichen auch nach der Firmung Gottesdiensteinladungen.“ Die Rückmeldungen seien sehr positiv. „Fast die Hälfte der Firmlinge gehen zu mehr Veranstaltungen, als sie müssen“, freut sich der Pastoralreferent.

73 Firmlinge gibt es heuer in der Pfarreiengemeinschaft Aichach

Insgesamt werden in diesem Jahr 73 Jugendliche in der Pfarreiengemeinschaft Aichach gefirmt. Ursprünglich informierte sie 85 Jugendliche, die 2014 ihre Erstkommunion feierten. „Vor etwa 10 Jahren hatten wir mit 119 Firmlingen den bisher größten Jahrgang“, erinnert sich Drößler.

Für die schwindenden Zahlen sei aber nicht das Desinteresse seitens der Jugend verantwortlich. Drößler nennt zwei Gründe: Zum einen handele es sich heuer um einen geburtenschwachen Jahrgang, zum anderen seien einige Jugendliche weggezogen oder hätten eine Klasse wiederholt. Deshalb rechnet er 2018 wieder mit einem kleinen Anstieg.

Im Gegensatz dazu werden in Schiltberg alle 14 Kinder, die vor drei Jahren die Erstkommunion empfangen haben, gefirmt. Seit 18 Jahren ist Marek Szymula Pfarrer in der Pfarrei St. Maria Magdalena. In dieser Zeit hat die überwiegende Mehrheit der Erstkommunikanten auch an der Firmung teilgenommen, einige wenige zogen vorher weg.

Der Priester betont: „Ich kenne die Kinder seit dem Kindergarten. Auch in der Schule bricht der Kontakt nicht ab.“ Allerdings räumt er ein, dass viele nach der Firmung immer seltener die Kirche besuchen. Das sei so, weil sie erwachsen würden und ihren eigenen Weg suchten. Dennoch trifft er sie regelmäßig im normalen Gemeindeleben und kennt sie daher mit Namen. Manche Priester aus der Umgebung würden sich wundern, wie viele Kinder in Schiltberg gefirmt werden. Szymula entgegnet dem meist: „Ich muss nichts machen, es läuft von alleine.“