2017-12-11 18:58:00.0

Polizei Zwei Menschen verletzt bei Unfall in Aichach

Junge Autofahrerin kollidiert beim Abbiegen mit Gegenverkehr und wird gegen Lastwagen geschleudert. Mehr als 30 000 Euro Schaden

Zwei Menschen sind bei einem Unfall am gestrigen Montag in Aichach leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 22-jährige Frau mit ihrem Auto gegen 6 Uhr auf der Augsburger Straße in südlicher Richtung unterwegs und wollte schließlich nach links in die Industriestraße einbiegen.

Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 28-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 22-Jährigen gegen einen Lastwagen geschleudert, den ein 59-Jähriger steuerte und der am Einmündungsbereich wartete.

Die junge Frau und der 28-jährige Autofahrer wurden bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt und mussten sich im Krankenhaus Aichach behandeln lassen. An den beteiligten drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 31000 Euro. (bac)