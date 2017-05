2017-05-08 00:06:00.0

Fußball-Landesliga Aindling streckt sich vergeblich

TSV muss beim abstiegsbedrohten FC Stätzling ohne vier Stammspieler auskommen und kassiert eine 2:4-Niederlage. Mathias Steger und Moritz Buchhart bringen die Gäste im ersten Durchgang mit 2:1 in Front Von Andreas Heckmeier und Johann Eibl

Die Landesligafußballer des TSV Aindling kommen in diesem Frühjahr einfach nicht auf die Beine. Auch im vorletzten Auswärtsspiel dieser Saison gingen sie am Sonntag leer aus. Beim FC Stätzling unterlagen sie mit 2:4 Toren.

Eine starke zweite Halbzeit bescherte dem Neuling drei wichtige Punkte im Kampf um den Erhalt der Landesliga Südwest. Daniel Löffler (zwei Mal), Loris Horn und Markus Rolle trafen für den FCS. Ein Grund dafür, warum die Gäste leer ausgingen, lag sicher auch in der personellen Situation. Mit Wolfgang Klar, Patrick Modes, Simon Knauer und Kilian Huber fehlten gleich vier Stammspieler – allesamt aus gesundheitlichen Gründen.

Der FC Stätzling startete ideal ins Landesligaderby und hatte bereits nach zwei Minuten eine „Triple-Chance“. Zuerst wurde ein Schuss von Gaag abgeblockt, der Nachschuss von Utz auf der Linie geklärt und ein Kopfball von Gaag landete anschließend am Pfosten.

In der dritten Minute allerdings gab es die Führung für den FC Stätzling. Daniel Löffler zirkelte einen Freistoß zum 1:0 ins Kreuzeck. Nach zehn Minuten musste FCS-Trainer Alexander Bartl aufgrund einer Verletzung von Daniel Hadwiger umbauen. Dieses Manko nutzten die Gäste sofort aus und trafen gegen die noch unsortierte Stätzlinger Defensive innerhalb einer Minute zweimal. Mathias Steger schob die Lederkugel frei stehend zum 1:1 neben den Pfosten, und Moritz Buchhart traf zum 1:2 ins lange Eck.

Nach dieser turbulenten Anfangsviertelstunde wurde es deutlich ruhiger. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit sahen die 200 Zuschauer wieder Torchancen. FCS-Keeper Julian Baumann musste immer wieder sein Können unter Beweis stellen. Auch nach dem Seitenwechsel setzte der FCS zunächst das erste Ausrufezeichen. Loris Horn erzielte vom Strafraumeck aus per Flachschuss den 2:2-Ausgleich. In der 66. Minute allerdings wurde die Leistungssteigerung der Stätzlinger mit dem 3:2 belohnt. Manuel Utz umspielte den Aindlinger Keeper Florian Peischl, und seine Hereingabe schob Löffler ins fast leere Tor. Aindling bemühte sich um den Ausgleich, kam auch zu Torchancen, traf aber nicht mehr. Besser machte es Markus Rolle in der Schlussphase. Zuerst scheiterte er per Kopf am TSV-Keeper und kurze Zeit später setzte er den Ball nach einem Pass von Utz übers Gehäuse. In der 90. Minute sorgte er für die Entscheidung. Nachdem er sich den Ball erkämpft hatte, lief er auf und davon und ließ Peischl keine Chance.

Baumann, Horn (70. Semke), Mittermaier, Hadwiger (12. Reinthaler), Löffler, Rolle, Heiß, Gaag (46. Losert), Utz, Wehren, Lameira.

TSV AindlingPeischl,Raber,Hildmann,Mayr, Englisch, Wiedholz, Buchhart, Deppner (81. Putz),Steger (60. Schöttl), Ritzer (75. Jacobi), Heugl.

Tore 1:0 Löffler (3.), 1:1 Steger (15.), 1:2 Buchhart (16.), 2:2 Horn (48.), 3:2 Löffler (66.), 4:2 Rolle (90.)

Zuschauer 200 Schiedsrichter Schmid (Pürgen) Gelb-Rote Karte Mayr (Aindling/90./Foul).