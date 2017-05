2017-05-23 00:02:51.0

Leichtathletik Athleten zeigen in Aichach Bestleistungen

Bei den südbayerischen Mehrkampf-Meisterschaften im Josef-Bestler-Stadion sind rund 170 Teilnehmer am Start. Niklas Baufeld und Sebastian Fitz (LG Aichach-Rehling) landen in der schwäbischen Wertung auf dem Podest

Viel los war bei den südbayerischen Mehrkampfmeisterschaften im Aichacher Josef-Bestler-Stadion. Bei den Wettkämpfen, die von der LG Aichach-Rehling ausgerichtet wurden, gingen mehr als 170 Teilnehmer an den Start. Von der Altersklasse U16 bis zu den Erwachsenen und damit vom Vier- bis zum Zehnkampf reisten Athleten an.

Mit dabei waren auch vier Athleten der LG Aichach Rehling. Niklas Baufeld, Teilnehmer bei der U20, konkurrierte mit seinem Vereinskameraden Sebastian Fitz im Fünfkampf. Angefangen beim 100-Meter-Sprint über den Weitsprung und Kugelstoßen waren die beiden nahezu gleichauf. Entschieden wurde der Wettkampf dann im Hochsprung. Baufeld kam nicht in den Wettkampf und musste sich in seiner Paradedisziplin mit 1,68 Meter zufriedengeben. Fitz dagegen kam sehr gut in den Wettkampf und sprang 1,80 Meter hoch. Die abschließenden 400 Meter liefen beide in unter 60 Sekunden. Mit einem Gesamtergebnis von 2256 Punkten wurde Fitz Sechster, mit 2497 Punkten Baufeld Achter der südbayerischen Wertung erzielen. In der schwäbischen Wertung standen mit Rang zwei und drei beide auf dem Treppchen. Bei den Männern sah das Feld etwas weniger ausgeglichen aus. Hier traten aufgrund von Verletzungen nur zwei Aichacher an. Andreas Regele kam gut in den Wettkampf. Er konnte mit 12,13 Sekunden über 100 Meter mit seinem Teamkollegen (12,14 Sekunden) mithalten. Doch mit dem Weitsprung änderte sich das Bild. Während Paul Klobe mit 6,39 Meter einen guten Wettkampf ablieferte, musste sich Andreas mit 5,20 Metern und Schmerzen an der Ferse beim Weitsprung abmelden. Das Kugelstoßen verlief dann für beide Athleten sehr gut. Klobe zeigte mit 12,07 Metern, das er aus dem Wurfbereich kommt, und Regele erzielte mit 8,21 Metern Bestleistung. Im Hochsprung drehte sich dann das Bild. Regele ließ mehrere Höhen aus und sprang 1,58 Meter hoch, was seine Erwartungen deutlich übertraf. Klobe kam nicht gut in den Wettkampf und musste sich mit 1,65 Metern zufriedengeben. Die beiden gingen von den Rängen sieben und Elf in den zweiten Wettkampftag. Hier musste sich Andreas Regele wegen seiner Fersenverletzung vom Weitsprung vom Wettkampf verabschieden. Paul Klobe startete den zweiten Tag mit seinem ersten 110-Meter-Hürdenlauf. Im nachfolgenden Diskuswurf konnte er mit 34,36 Metern nicht ganz an sein bekanntes Leistungsniveau anknüpfen. Mehr Punkte verlor er jedoch beim Stabhochsprung (2,20 Meter). Gut lief es dann wieder beim Speerwerfen. Mit 50,57 Metern kam er sehr nahe an seine aktuelle Bestleistung. Beim abschließenden 1500-Meter-Lauf war er 5:02,02 Minuten. Zusammengezählt erreichte er mit 5377 Punkten den fünften Rang.

Für die LG Aichach Rehling verlief der Wettkampf insgesamt gut. Über 50 Helfer sorgten an beiden Wettkampftagen für einen reibungslosen Ablauf. Da das Wetter mitspielte, konnten am Sonntag sogar einige Disziplinen früher stattfinden. So wurde der Wettkampftag zwei Stunden vor dem geplanten Ende abgeschlossen. (benh)