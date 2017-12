2017-12-16 00:04:21.0

Black Pearls streichen Segel

Fußball: Der Verein aus Aichach wird aufgelöst

Das Kapitel Black Pearls Aichach ist jetzt endgültig Geschichte. Ziemlich genau acht Jahre nach der Gründung des Fußballvereins Ende November 2009 wird er jetzt aufgelöst. Im Sommer 2011 war Start in der B-Klasse Aichach. Vom Spielbetrieb ist der Klub bereits seit Beginn der Frühjahrsrunde 2016 abgemeldet. Damals standen die Black Pearls mit null Punkten und 7:62 Toren aus zwölf Spielen abgeschlagen am Tabellenende. Aber vom mäßigen sportlichen Erfolg ließen sich die Kicker eigentlich nie entmutigen. Vorausgegangen waren Personalprobleme. Als dann in der Winterpause vier Spieler den Verein verließen, zogen die Verantwortlichen die Reißleine.

In der ersten Saison gelangen dem Team lediglich zwei Remis. Den erste Sieg überhaupt landeten die „Perlen“ (Piratenschiff aus dem Kinofilm „Fluch der Karibik“) gegen Ende der zweiten Saison mit einem 5:0 gegen die dritte Mannschaft des TSV Friedberg. Dennoch hatten die „Black Pearls“ trotz oder gerade wegen ihrer Niederlagenserie so eine Art Kultstatus und Zulauf von interessierten Spielern. 2012 meldete der Verein sogar eine zweite Mannschaft an, die in der Reserverunde spielte. Das sei aber nur ein „kleines Strohfeuer“ gewesen, berichtet Stellvertretender Vorsitzender Andreas Weichselbaumer, der den Verein jetzt mit Vereinschef Patrick Weber auflöst. Eventuelle Gläubiger müssten ihre Ansprüche geltend machen. Der Verein hat derzeit noch 35 Mitglieder und die Freundschaften bestünden weiterhin, betont Weichselbaumer. Eine Fortführung mache aber keinen Sinn mehr, sagt er. Und: „Es war eine schöne Zeit.“ (cli)