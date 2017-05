2017-05-17 00:04:57.0

Leichtathletik Dillitz und Steinherr überraschen

Der Adelzhauser und der Gebenhofener zeigen beim Läufercup in Karlsfeld starke Leistungen

Schwer zu sagen, welche Leistung erstaunlicher ist: Dass der 23-jährige Adelzhauser Benjamin Dillitz (LG Stadtwerke München) im ersten Bahnrennen seines Leichtathletenlebens an der 16-Minuten-Schallmauer kratzte, oder dass der M50-Oldie Georg Steinherr (LC Aichach) in Karlsfeld unter 17 Minuten blieb.

Beim 31. Läufercup waren auch die Läufer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg dabei. M55-Sportler Josef Oefele (LC Aichach) kam nach 18:14,03 Minuten ins Ziel. Dann war Steinherr an der Reihe. Er klemmte sich hinter den 15 Jahre jüngeren Florian Kerber (TG Viktoria Augsburg), ging auch dessen Schrittzahlerhöhung in der zweiten Streckenhälfte ohne Mühe mit und spurtete zum Schluss locker über die Ziellinie – wenngleich mit ungläubigem Blick auf die Uhr: 16:51:04 Minuten benötigte er: „Unter 17 Minuten bin ich ja schon ewig nicht mehr geblieben.“ Mit ihren Zeiten haben sich Steinherr und Oefele für die deutschen Seniorenmeisterschaften Ende Juni/Anfang Juli im sächsischen Zittau qualifiziert. Beim Elite-Lauf ging dann Benjamin Dillitz an den Start. Der Lauf-Novize tat sich anfänglich schwer, im elfköpfigen Feld einen Platz auf der Innenbahn zu ergattern. Dass er sich davon nicht irritieren ließ und sich in der zweiten Rennhälfte von der neunten Stelle bis auf den fünften Rang in 16:07,51 Minuten nach vorne kämpfte, spricht für ihn. Tagesschnellster war Simon Ginder (LC Buchendorf) in 15:51,46 Minuten.

Am 24. Mai geht es in die zweite Runde mit den Wettbewerben über 3000 Metern sowie 2000 Meter für den Nachwuchs. (hokr)