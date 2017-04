2017-02-14 08:00:00.0

Abstimmung Enges Rennen beim Sportler des Monats

Bobfahrer Matthias Kagerhuber liegt ganz knapp vor Stockschützin Jessica Gamböck und Fußballer Stefan Baumüller. Noch bis Donnerstag können Sie abstimmen. Von Sebastian Richly

Endspurt bei der Wahl zum Sportler des Monats Januar. Noch bis Donnerstag 12 Uhr haben Sie Zeit, Ihre Stimme abzugeben. Zur Wahl stehen Stockschützin Jessica Gamböck, Bobfahrer Matthias Kagerhuber und Fußballer Stefan Baumüller.

Bislang liegen die Nominierten eng beieinander. Mit 40 Prozent der Stimmen liegt Matthias Kagerhuber nur denkbar knapp vor Jessica Gamböck (38 Prozent). Auch Stefan Baumüller hat mit 22 Prozent noch alle Chancen. Zumal der 18-Jährige bei der SMS-Abstimmung gut im Rennen liegt. Bei den Telefonstimmen liegt der 31-jährige Kagerhuber vorne. Auch beim Internet-Voting ist der frischgebackene Weltcupsieger auf Platz eins, allerdings ist sein Vorsprung nur hauchdünn. Die 35-jährige Jessica Gamböck, die mit den Frauen des TSV Kühbach die deutsche Meisterschaft im Eisstockschießen gewann, hat bei den SMS-Stimmen knapp die Nase vor Stefan Baumüller. Der Nachwuchskicker des TSV Dasing spielt trotz seiner jungen Jahre bei den Erwachsenen schon eine wichtige Rolle. Er war maßgeblich am Gewinn der schwäbischen Vorrunde beteiligt.

Wer wird Sportler des Monats? Stimmen Sie ab

Noch ist also bei der Wahl nichts entschieden. Alle drei Kandidaten können noch der AN-Sportler des Monats werden. Sie haben noch bis Donnerstagmittag Zeit, bei der Abstimmung mitzumachen. Wer ist Ihr Favorit?

Elfmal pro Jahr werden wir Ihnen drei Vorschläge unterbreiten von Sportlern, die aus der Sicht der Redaktion während der vergangenen Wochen Außergewöhnliches geleistet haben. Im Internet, per Telefon oder SMS können Sie abstimmen (siehe Infokasten unten). Am Ende des Jahres wird dann aus den elf Monatssiegern der Sportler des Jahres gewählt.

2016 setzte sich Basketballer Alex Eberlein vor Triathlet Josef Weber und Schützin Paula Schapfl durch. Im neuen Jahr stehen schon die nächsten lokalen Sportasse in den Startlöchern. Eines haben alle drei gemeinsam: Sie üben einen Mannschaftssport aus. Zur Wahl stehen eine Stockschützin, ein Bobfahrer und ein Fußballer.

Stockschützin Jessica Gamböck

Die 35-Jährige feierte im Januar den größten Erfolg ihrer Karriere. Zusammen mit der Frauenmannschaft des TSV Kühbach holte sie die Deutsche Meisterschaft im Eisstockschießen. Der Erfolg kam für Gamböck unerwartet, denn erst vor etwa einem Jahr kam sie aus ihrer Babypause zurück. Davor war sie etwa zehn Jahre nicht aktiv. Nur weil sich eine Teamkollegin vor den Wettkämpfen verletzte und eine weitere sich in die Babypause verabschiedete, rutschte Gamböck ins Team. Und sie zahlte das Vertrauen zurück. Sowohl bei der nervenaufreibenden Qualifikation, als die Kühbacherinnen nach der Vorrunde keiner mehr auf Zettel hatte, als auch beim Finalturnier, zeigte die Rückkehrerin starke Nerven. „Ich wollte es nur nicht vermasseln. Das ist mir zum Glück sehr gut gelungen“, verrät Gamböck.

Bobfahrer Matthias Kagerhuber

Für den 31-Jährigen erfüllte sich im Januar ein lang gehegter Traum. Zusammen mit Bobpilot Johannes Lochner feierte Matthias Kagerhuber beim Heimspiel am Königssee, wo er nun wohnt, seinen ersten Weltcupsieg überhaupt. „Das ist natürlich richtig cool. Ich bin froh, dass es endlich einmal geklappt hat.“ Für Kagerhuber war es der erste Erfolg beim dritten Weltcupstart. Auch bei einem weiteren Wettkampf im Januar war Kagerhuber dabei. In St. Moritz reichte es immerhin zu Platz vier beim Treffen der weltbesten Viererbobteams. Der Affinger, der im Sommer für die LG Aichach-Rehling startet, darf sich durch seine starken Leistungen Hoffnungen auf die Bobweltmeisterschaft Mitte Februar machen. Diese finden am Königssee statt. Für den Berufssoldaten wäre es das Highlight seiner Karriere.

Fußballer Stefan Baumüller

Mit 18 Jahren ist Stefan Baumüller der jüngste unserer drei Kandidaten. Der Offensivspieler vom Fußball-Kreisklassisten TSV Dasing zeigte im Januar sein Können beim Futsal. Auf dem Parkett schaffte er mit dem TSV gleich zwei Mal die Sensation. Mit dem Männerteam qualifizierte er sich als krasser Außenseiter für die schwäbische Endrunde, das gleiche gelang Baumüller auch mit den A-Junioren. Er steht stellvertretend für die starken Leistungen der Dasinger in der Halle. „Das war ein geiles Gefühl. Die ganze Mannschaft hat überzeugt und mich unterstützt“, sagt der Jungspund über seine Rolle bei den Erwachsenen. Der technisch starke Baumüller kann aber auch auf dem Rasen kicken und spielt hier in beiden Teams. Er wohnt in Ottmaring und kam vor einem Jahr von der SG Paar-Eisbachtal zum TSV.

So stimmen Sie ab!

Sie entscheiden, wer AN-Sportler des

Monats Januar wird. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 16. Februar, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und im Internet abstimmen. Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert und eine faire Abstimmung gewährleistet werden. Am Ende des Jahres treten die elf Monatssieger gegeneinander an. So können Sie abstimmen:

Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer

01375/80 80 54-01 für Gamböck

01375/80 80 54-02 für Kagerhuber

01375/80 80 54-03 für Baumüller

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

(Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich)

SMS

Oder Sie schicken uns eine

SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Gamböck

Zeitung AN 02 für Kagerhuber

Zeitung AN 03 für Baumüller

- jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

Internet

Sie können Ihre Stimme auch online abgeben unter

www.aichacher-nachrichten.de/an-sportlerwahl

Das Vorschaubild auswählen, dann das Foto des von Ihnen ausgesuchten

Sportlers anklicken, die kurzen Anweisungen befolgen und auf „Abstimmen“ klicken.