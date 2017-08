2017-08-03 00:03:11.0

Harlacher läuft auf Platz zwei

LCA-Team holt im Oberilmtal Silber

Der Oberilmtaler Hügellauf im Kreis Dachau ist seit Jahren eine Art Familienveranstaltung für einen eingeschworenen Läuferkreis aus dem Paar- und dem Ilmtal. Heuer hatte ein Ilmtaler die Nase vorne: Thomas Mittag (TSV Jetzendorf), der schon nach 35:06 Minuten ins Ziel kam. Vorjahressieger Michael Harlacher (LC Aichach) traf als Zweiter nach 36:41 Minuten ein und gratulierte seinem Nachfolger herzlich zum Sieg.

Mittag versucht schon seit sieben Jahren, einmal ganz oben auf dem Hilgertshauser Treppchen zu stehen. „Thomas hat es verdient“, kommentierte der LCA-Athlet. Auf Rang sieben folgte Georg Steinherr (LC Aichach) in 39:06 Minuten. Der M50-Dauerbrenner hat damit seinen nächsten Altersklassen-Seriensieg ziemlich sicher in der Tasche: Nach dem Karlsfelder Läufercup kann Steinherr am kommenden Wochenende auch den König-Ludwig-Laufcup einheimsen.

ANZEIGE

Martin Bichlmeier (LC Aichach) kam als 13. nach 41:10 Minuten an. Er hatte eine 20-Kilometer-Anfahrt von Aichach per Rad in den Beinen und den Rückweg vor sich. Joachim Schmaus (LC Aichach) konnte sich über eine gute Zeit von 42:37 Minuten und Platz 20 freuen. Das LCA-Team wurde Zweiter in der Teamwertung hinter den Jetzendorfern. Werner Süssner (TSV Aichach) traf als 33. nach 46:44 Minuten ein.

Birgit Haug (RSC Aichach) joggte als fünfte Frau (W55-Erste) nach 51:11 Minuten erschöpft ins Ziel. Keine 22 Stunden zuvor lief die Mehrkämpferin beim Hitzhofener Waldlauf (Gesamt-20./W55-Erste), am Sonntag wurde sie beim Hitzhofener Bike and Run mit Gerhard Seidenender Zweite. (hokr)