Fußball-Bezirksliga Hollenbach kassiert Nackenschlag

Gegen Aufsteiger FC Horgau geht der TSV drei Mal in Führung, doch am Ende reicht es nicht zum Sieg. Beim einem Gästespieler liegen Freu und Leid nahe beieinander Von Walter Mika

Dreimal lag der TSV Hollenbach gegen den FC Horgau in Führung, doch jedes Male schlug der Bezirksligaaufsteiger zurück, sodass am Ende ein 3:3-Unentschieden herauskam.

Aus TSV-Sicht dennoch ein glücklicher Punktgewinn, denn die Gäste aus dem Augsburger Land stellten die in der Abwehr äußerst wackeligen Hausherren vor allem nach dem Seitenwechsel mit ihrem schnellen Umschaltspiel sowie gefährlichen Standards vor gewaltige Probleme.

Nach anfänglicher Abtast-Phase ließ Gästetorhüter Michael Feistle einen eher harmlosen Schuss von Ricardo Anzano neben sich ins kurze Eck passieren - 1:0 (13.). Kurz darauf machte Feistle seinen Lapsus wieder gut, indem er einen Ball von Anzano aus kürzester Entfernung reaktionsschnell parierte (21.). Mit dem ersten Torschuss kam Horgau zum 1:1. Philipp Mayer konnte sich gegen die zaghaft agierende Hintermannschaft durchsetzen und dessen Nebenmann Fabian Tögel mit einem Aufsetzer in die lange Ecke ausgleichen (29.). Ansonsten sahen etwa 250 Besucher eine schwache Partie mit vielen Fehlpässen, Missverständnissen aber wenigen aufregenden Torraumszenen. Als Mitte der zweiten Halbzeit der Dauerregen einsetzte und der kurz zuvor eingewechselte Simon Ruisinger auf Rückpass von Tobias Schmid mit Übersicht zum schmeichelhaften 2:1 einnetzte (68.), sprach einiges für einen Hollenbacher Heimsieg.

Doch der Aufsteiger, dem eigenen Führungstreffer zuvor eigentlich wesentlich näher, ließ sich nicht beirren, drehte weiter auf und deckte bei zahlreichen Eck- und Strafraumbällen die Unsicherheit der Hollenbacher Deckung gnadenlos auf. Konnte TSV-Schlussmann Patrick Varga gegen Michael Vogele gerade noch seine Arme hochreißen und den Ball über die Latte lenken (73.), so war er zwei Minuten später bei einem indirekten Freistoß aus kurzer Entfernung zwar wieder mit den Fingerspitzen dran, doch das Geschoss von Fabian Tögel war zu hart und schlug unter die Latte ein - 2:2. Jetzt kam zum Regen auch noch die einbrechende Dunkelheit dazu, vielen der Zuschauer fehlte am Schluss des wahren Krimis im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig der Durchblick. Der umsichtige Unparteiische Sebastian Eder (Wechingen) jedenfalls hatte ihn zu jeder Zeit, so schickte er zunächst den Hollenbacher Ricardo Anzano wegen einer überharten Grätsche im „Gelb-Rot“ vom Feld (78.), zwei Minuten darauf folgte ihm der Horgauer Michael Vogele, der sich verbal mit dem Referee anlegte. Hollenbach, vor dem Gästetor kaum noch präsent, weil nur noch mit Abwehrarbeit beschäftigt, kam fünf Minuten vor dem Ende nochmals zur Entlastung. Wieder war Tobias Schmid über die linke Seite durchgebrochen, passte zur Mitte, wo Horgaus Simon Blochum beim Abwehrversuch den Ball ins eigene Tor bugsierte. Damit wollte und konnte sich die Gästetruppe keineswegs zufrieden geben. Wiederum nur zwei Minuten später, als die TSV-Hintermannschaft den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte, stand ausgerechnet Unglücksrabe Simon Blochum goldrichtig. Sein herrlich mit dem Innenspann getretener Ball klatschte an den Innenpfosten und von dort aus ins Netz zum 3:3. (87.). Bitter für Christian Adrianowytsch und seine Schützlinge, doch für die Gäste mehr als verdient.

TSV Hollenbach Varga, Kaltenstadler, Adrianowytsch, Stark, Martin Aechter, Jakob, Patrick Fischer, Mayr, Anzano, Meyer

FC Horgau Michael Feistle, Metzler, Kirschner, Mayer, Stroh, Wieser, Beckert, Daniel Feistle, Blochum

Tore 1:0 Anzano (13.), 1:1 Tögel (30.), 2:1 Simon Ruisinger (69.), 2:2 Tögel (78.), 3:2 Blochum (86./Eigentor), 3:3 Blochum (88.) Gelb-Rote-Karte Anzano (78./Hollenbach) und Vogele (82./Horgau) Schiedsrichter Eder (Wechingen) Zuschauer 250.