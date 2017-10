2017-10-23 00:06:54.0

Nächste Woche ist Showdown

Gauoberliga: Sulzbach und Todtenweis vorn

Kurz vor der Herbstmeisterschaft erhöht sich die Spannung bei den Rundenwettkämpfen der Schützen im Gau Aichach.

In der Gauoberliga A ist Todtenweis bislang das Maß aller Dinge. Beim vierten Wettkampf in Mainbach schaffte das Team zum dritten Mal ein Ergebnis oberhalb von 1530 Ringen. Tobias Baumeister steigerte sein bisheriges Bestergebnis um vier Ringe auf 394. Von 40 Schuss verfehlte er nur sechs Mal den Zehnerpunkt. Auch Johanna Geierhos legte noch mal drei Ringe zu und somit schossen sie zusammen mit Tobias und Markus Kein ihr bislang zweitbestes Mannschaftsergebnis. Nächste Woche kommt es zum Showdown zwischen Todtenweis und Sulzbach um die Herbstmeisterschaft. In Gruppe 1 der Gauoberliga B gelang es Igenhausen zum zweiten Mal in dieser Saison mit gerade einmal zwei Ringen Unterschied zu verlieren. Und das gegen den Tabellenzweiten aus Sulzbach. Gallenbach bleibt indes ungeschlagen auf Platz eins. Bestschütze dieser Runde war Martin Happacher aus Hollenbach mit 381 Ringen.

In der A-Klasse behauptete sich Rehling mit einem Sieg in Aichach und konnte damit die Tabellenführung übernehmen. Aichach und Todtenweis folgen dahinter mit jeweils einer Niederlage auf dem Konto. Bestschützin dieses Wochenendes war Luisa Schopf von Alpenrose Rehling mit 283 Ringen. In der B-Klasse konnte Hollenbach für ein Wochenende die Tabellenführung übernehmen. (AN)