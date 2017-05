2017-05-17 00:03:56.0

Nervenstark

Rennfahrer Pirmin Weixler

Einen Traumstart in die neue Saison erwischte Rennfahrer Pirmin Weixler aus Inchenhofen. Auf dem Hungaro-Ring in Ungarn feierte der 27-Jährige einen Doppelerfolg beim Chevrolet Cruz-Eurocup. Dabei hatte Weixler selbst nicht damit gerechnet, denn erst zwei Tage zuvor fiel die Entscheidung, an der Rennserie für Nachwuchsfahrer teilzunehmen. Ohne Test, sozusagen mit einem „Kaltstart“ ließ er die Konkurrenz hinter sich. Schon im Qualifying zeigte der Inchenhofener eine konzentrierte Leistung. Im vergangenen Jahr gewann Weixler den Renault Twingo-Cup, nun geht er in der neuen Rennserie an den Start: „Eigentlich wollte ich noch höher fahren, aber da spielt auch der finanzielle Aspekt eine Rolle.“ Dennoch ist Weixler nun auch in der schnelleren Klasse, die Fahrzeuge bringen deutlich höhere Leistungen, gut angekommen.