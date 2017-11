2017-11-21 15:33:00.0

Tischtennis Paarstädter kämpfen sich nach vorne

TSV-Männer verschaffen sich Luft.

Etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte sich Aichachs Erste Männermannschaft in der 2. Bezirksliga Nord. Durch den 9:6-Erfolg gegen Schlusslicht DJK Augsburg Nord belegen die Paarstädter mit 5:5-Punkten den fünften Tabellenplatz. Nach der Hälfte der Vorrunde warten auf das Aichacher Team noch einige starke Gegner aus dem vorderen Tabellenbereich.

Aichach ging in Bestbesetzung in die Partie und erwischte mit Doppelerfolgen von Matthias Löw/Andreas Steinemann und Hermann Wittmann/Daniel Konrad einen guten Start. Lediglich Günther Alphei /Willi Schablas hatten gegen das Augsburger Spitzendoppel das Nachsehen. Im weiteren Verlauf musste sich Wittmann hauchdünn in fünf Sätzen geschlagen geben, während Löw in vier Sätzen gewann. Es folgten ein sicherer Erfolg von Schablas und eine Niederlage von Alphei. Auch im hinteren Paarkreuz kam es nach einem Sieg von Konrad und einer Niederlage von Steinemann zur Punkteteilung. Den zweiten Einzeldurchgang eröffneten Löw und Wittmann mit jeweils sicheren Siegen, sodass sich die Aichacher Mannschaft vorentscheidend mit 7:4 absetzen konnte. Nach einer Niederlage von Alphei gelang Schablas ein Erfolg in fünf Sätzen. Ebenso knapp unterlag Steinemann in seiner Partie. Jugendspieler Konrad setzte mit seinem zweiten Einzelerfolg den Schlusspunkt und stellte das Endresultat her. (chbr)