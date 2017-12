2017-12-12 00:03:25.0

Handball-Landesliga Rückschlag in München für Handballfrauen

Beim SV München-Laim kassiert das Team des TSV Aichach zum dritten Mal in dieser Saison über 40 Treffer Von Johann Eibl

Es war ein zartes Pflänzchen der Hoffnung, das nach dem 27:21-Sieg über Schleißheim vorsichtig aus der Erde blickte. Doch zwei Wochen danach erfror es geradezu in der Kälte des Dezembers. Denn die Handballerinnen des TSV Aichach mussten sich beim SV München-Laim in der Landesliga Süd gleich mit 17:41-Toren geschlagen geben. Es war bereits das dritte Mal, dass der Aufsteiger über 40 Treffer kassierte.

In der Schulsporthalle an der Riegerhofstraße im Münchner Stadtteil war schnell klar, dass die Gäste auf verlorenem Posten stehen würden. Sage und schreibe 12:0 stand es nach 13 Minuten und 20:7 zur Pause. Da lässt auch der größte Optimist entmutigt den Kopf sinken. Johanna Fackler fehlte diesmal im TSV-Team, in dem lediglich zwei Handballerinnen standen, die öfter als zweimal aus dem Feld heraus erfolgreich waren: Lara Leis und Lina Mahl. Was absoluten Seltenheitswert hatte, das war die Tatsache, dass gegen die Siegermannschaft im Verlauf der 60 Minuten keine einzige Zeitstrafe verhängt wurde.

Insgeheim durften sich die Aichacherinnen eine kleine Chance auf den ersten Auswärtspunkt in dieser Saison ausrechnen. Denn der Gegner aus München hatte im November seine vier Partien noch allesamt verloren. Allerdings deutete sich vor zwei Wochen beim 21:22 zu Hause gegen den überragenden Spitzenreiter Haunstetten II bereits an, dass die Erfolgskurve der Laimerinnen wieder nach oben zeigen würde.

SV München Laim Laura Dahmer, Lisa Maier, Mira Sandweg (3), Katharina Klotz (6), Margret Haub (7/2), Helena Schmidpeter (2), Sophie Heringer (2), Angelina von Hoenning (2), Daniela Riegl (1), Ronja Flemming (1/1), Andrea Dohnal (4), Richardis Schurer (9), Kerima Schild (2), Laura Steinke (2).

TSV Aichach Silke Arnold, Selina Zimmermann, Iris Kronthaler, Annabel Weiß (1), Verena Merker (1), Tini Wonnenberg (2), Lina Schrempel, Lina Mahl (5/2), Bettina Bölk, Sevde Seker (1/1), Marleen Bscheider (1), Iva Vlahinic (3/1), Kathrin Storr, Lara Leis (3).

Siebenmeter 5:7 Zeitstrafen 0:3.