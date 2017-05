2017-05-11 15:28:00.0

Leichtathletik Silvesterlauf in Gersthofen geht nun doch weiter

Gesamtverein des TSV Gersthofen übernimmt Organisation beim Event. Die Anmeldung läuft bereits. Gründungsmitglied Adolf Heindl aus Rehling freut sich. Von Gerald Lindner und Sebastian Richly

Als die Läufer am letzten Tag des vergangenen Jahres in Gersthofen auf die Strecke gingen, mussten sie damit rechnen, dass sie die Teilnehmer des letzten Silvesterlaufs sind. Jetzt ist sicher, dass es auch eine 51. Auflage des traditionsreichen Wettbewerbs geben wird.

Beim 50. Gersthofer Silvesterlauf gab es mit 1820 Läufern einen neuen Teilnehmerrekord – und es sah lange so aus, als wäre das Jubiläum auch das Ende der Traditionsveranstaltung. Doch nun steht fest: Es wird auch 2017 wieder einen solchen Lauf geben. Und die ersten Teilnehmer haben sich bereits angemeldet.

Die meisten der bisherigen Organisatoren und viele Helfer sind mit dem Lauf in die Jahre gekommen, wollen sich langsam zurückziehen. Aber auch die jüngeren Verantwortlichen sind amtsmüde. „Wir werden keinen 51. Silvesterlauf mehr beantragen“, taten Willi Eßt und Andreas Stahl, die seit rund zwei Jahrzehnten an der Spitze des Organisationsteams stehen, im Umfeld des Jubiläumslaufs kund. „Für die Zeitnahme würden wir aber nach wie vor zur Verfügung stehen.“ Abteilungskassenwart Jürgen Taryne sagt: „Lieber machen wir nach dem 50. Lauf Schluss, und zwar geordnet.“ Der Ausfall an Einnahmen könnte durch einen eigenen Abteilungsbeitrag ausgeglichen werden.

Dass es nun doch mit der überregional bekannten Laufveranstaltung weiter geht, freut auch den Rehlinger Adolf Heindl. Er rief den Gersthofer Silvesterlauf zusammen mit seiner Frau Christine vor rund einem halben Jahrhundert ins Leben. „Ich bin natürlich erleichtert, dass es nun doch weitergeht“, sagt Adolf Heindl, der auch beim Lauf im vergangenen Jahr als Zuschauer dabei war. Er habe nach der Veranstaltung mit den Organisatoren geredet: „Es wäre sehr schade gewesen, eine so großartige Veranstaltung einfach so aufzugeben. Zum Glück hat man nun doch eine Lösung gefunden.“ Und die entspricht genau den Vorstellungen Heindls, der lange Jahre als Vorsitzender der LG Aichach-Rehling Erfahrungen mit der Organisation größeren Sportveranstaltungen gemacht hat. :„Ich habe der Leichtathletikabteilung geraten, die Organisation zu übernehmen und die weiteren Arbeiten auszulagern, etwa an die Stadt.“

Allerdings liegt die Leitung künftig nicht mehr alleine bei der Leichtathletikabteilung. Der Silvesterlauf ist absolute Chefsache geworden: Der Präsident des TSV Gersthofen, Hinrich Habenicht, übernimmt gemeinsam mit Thomas Binder von der Leichtathletikabteilung die Organisation – mit gewisser Unterstützung der Stadt Gersthofen. „Es war verständlich, dass die bisherigen Organisatoren nicht mehr übernehmen wollten“, erklärt Hinrich Habenicht. Es sei jetzt darum gegangen, Ersatz zu finden. Die Leichtathleten wollten es nicht alleine stemmen – so sah der Präsident die Verantwortung beim Hauptverein und übernahm die Führung selbst. „Gerne hätte ich noch ein zweites Mitglied des Präsidiums als Unterstützung gehabt – aber für dieses Gremium fanden sich kürzlich bei den Neuwahlen lediglich fünf Bewerber für die eigentlich sieben Ämter“, betont Habenicht. Dennoch ist er überzeugt, dass der Silvesterlauf 2017 wie gewohnt ablaufen wird. „Diejenigen, die bisher die Zeitmessung oder auch die Anmeldung übernommen haben, machen größtenteils weiter mit.“

Dies gelte auch für die finanzielle Seite. „Im Moment sieht es so aus, als ob unsere wichtigsten Sponsoren bei der Stange bleiben.“ Derzeit führe das Organisationsteam noch Gespräche mit anderen Geldgebern. Genaue Programmdetails werden in den nächsten Wochen festgelegt. Voraussichtlich am 1. Juni kann Habenicht Genaueres bekannt geben. Unterstützung bekommt der TSV nach Angaben von Bürgermeister Michael Wörle von der Stadt. „So übernimmt der Bauhof unter anderem die Streckenführung und die Absperrungen.“ Auch bei den Genehmigungen hilft die Stadt. Das findet der TSV-Präsident gut: „Das entlastet uns.“

Adolf Heindl ist gespannt, wie sich die Veranstaltung unter der neuen Führung entwickeln wird. „Ich bin aber optimistisch und habe da keine Angst.“

Hinweis Anmeldenkönnen Sie sich für den Gersthofer Silvesterlauf unter www.silvesterlauf-gersthofen.de.