2017-01-22 19:30:00.0

Fußball TSV Kühbach: Trainerduo verlässt Kreisligist

Frank Lehrmann und Emmanuel Miok wollen zuvor noch den Klassenerhalt schaffen. Sie loben den Verein in den höchsten Tönen. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Von Josef Mörtl

Als Erstes wussten es am Dienstagabend die Verantwortlichen des TSV Kühbach, vor dem Start zum großen Kühbacher Hallenturnier erfuhren es die Spieler. Die beiden Trainer, Frank Lehrmann und Emmanuel Miok, werden den Fußball-Kreisligisten zum Saisonende nach drei erfolgreichen Jahren verlassen. Im Gespräch mit Abteilungsleiter Jürgen Erhard erklärten die beiden unisono, dass sie in Kühbach eine wunderschöne und äußerst erfolgreiche Zeit verbracht hätten. Doch nach so langer Zeit sei ein Wechsel angebracht.

In zwei Jahren führten die beiden ehemaligen Landesligaspieler die Kühbacher aus der A-Klasse in die Kreisliga, wo sie momentan auf Platz 11 hauchdünn vor einem Nicht-Abstiegsplatz liegen. Nach dem dramatischen Aufstiegsspiel in Pöttmes, wo man den SV Münster in der Verlängerung mit 3:2 bezwang, ahnte man bereits, dass dem Aufsteiger in der Kreisliga ein rauer Wind entgegen wehen würde. Die beiden Trainer sind sich einig, dass das Team zu Saisonbeginn viel Lehrgeld bezahlen musste. Doch mittlerweile habe man sich gefangen und kämpfe um den Klassenerhalt.

Lehrmann und Miok wollten ihre Entscheidung so früh wie möglich mitteilen, dass sich beide Seiten auf die neue Situation einstellen können. Ihrer Ansicht nach ist der TSV Kühbach ein Vorzeige-Verein: Management, Umfeld, Zuschauer und die junge ehrgeizige Truppe zögen alle an einem Strang. Besonders loben sie die tolle Nachwuchsarbeit.

Nach der Winterpause gilt es, die Kreisliga, das mittelfristige Ziel des Vereins, zu halten. Lehrmann und Miok wollen sich im Sommer nämlich mit einer tollen Nichtabstiegsfeier verabschieden.