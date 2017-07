2017-07-21 00:05:06.0

Türkspor und BCA weiter

Fußball-Kreispokal

Zwei Aichacher Vereine haben sich bei der ersten Runde des Kreispokals durchgesetzt:

Die nur mit wenigen Stammspielern angetretenen Kühbacher gerieten schon nach acht Minuten in Rückstand. Die Gäste aus der Kreisstadt legten nach der Halbzeit nach. Kühbach hatte dann zwar größere Spielanteile, konnte das aber nicht in Tore ummünzen. Zwei Großchancen von Magnus Haberl und Max Vogl blieben ungenutzt. Der Anschlusstreffer fiel zu spät.

Tore 0:1 Kadirollis (8.), 0:2 Dagdelen (50.), 1:2 Schenk (85.)

Mit nur wenigen Spielern aus der ersten Mannschaft und einem Tor gelang dem Kreisligisten aus Aichach in Tandern der Einzug in die nächste Pokalrunde. Mit dabei beim BCA waren Jugend- und AH-Spieler wie David Burghart und und sein Vater Frank. (AN)

Tor 0:1 Schaffer (20).