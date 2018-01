2018-01-04 08:46:00.0

Hallenfußball Überraschungserfolg bei Aichacher Hallentagen

Bei C-Junioren gewinnt Ersatzkandidat. Jugendspieler des FC Bayern München übernimmt Siegerehrung.

Beim C1-Juniorenturnier der Aichacher Hallentage landete der gastgebende BC Aichach auf Platz zehn. Es siegte die SG Erdweg Schwabhausen. Dabei hätte das Team eigentlich beim C2-Turnier mitspielen sollen. Da aber der TSV Schwaben Augsburg aufgrund einer Trainerentlassung kurzfristig absagte, sprang Schwabhausen ein.

Erwartungsgemäß setzte sich der FC Kempten in der Gruppe A als Erster durch. Der BCA startete vielversprechend in Gruppe B und ging im ersten Spiel mit 2:0 gegen den späteren Turniersieger in Führung. Letztlich wurde das Spiel aber wieder aus der Hand gegeben und endete 2:2. In den Folgepartien agierten die Aichacher glücklos. 0:2 gegen die SG Bergheim /Inningen und 2:3 gegen TSV Schwabmünchen hieß es. Im abschließenden Gruppenspiel gelang den Aichachern ein 4:3-Sieg gegen den VfR Jettingen. Schließlich fehlte ihnen ein Tor um die Jettinger in der Vorrunde noch hinter sich zu lassen und somit blieb dem BCA nur Tabellenplatz fünf. Gruppensieger wurde Bergheim. Der zweite Platz musste durch ein Siebenmeterschießen zwischen Schwabmünchen und Schwabhausen ausgeschossen werden.

Im ersten Halbfinale ging der FC Kempten erwartungsgemäß mit 1:0 in Führung. In der Folge agierten sie aber zu offensiv und Schwabhausen konterte die Kemptener aus und entschied das Spiel mit 2:1 für sich. Das zweite Halbfinale zwischen Hochzoll und Bergheim war hart umkämpft. Schließlich setzten sich die Bergheimer mit 4:2 durch. Das Finale ging mit 3:1 an Schwabhausen. Der BCA unterlag im Spiel um Platz neun gegen die SG Gessertshausen im Siebenmeterschießen mit 5:6.

Es gab aber auch eine gute Nachricht. Lukas Winterhalter, der vor der Saison zu den Schwaben gewechselt war, kommt zum Rückrundenstart zurück nach Aichach. Die Pokale für die besten Einzelkönner überreichte Lars Böhmeke, C-Jugendtorhüter vom FC Bayern München. Böhmeke spielte früher für den SC Oberbernbach und den BC Aichach. (AN)