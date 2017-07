2017-07-20 18:21:00.0

Kartsport Vier Podestplätze für MCA-Piloten

Der MC Aichach war beim Schwabenpokal in Mering erfolgreich. Jetzt stehen die Schlussläufe an.

Das letzte Schwabenpokalturnier der Kartfahrer vor der Sommerpause fand in Mering statt. Am Start im Landkreissüden waren 20 Fahrer des MC Aichach in den Klassen ein bis fün.

K1 Die drei Fahrer der K1 konnten mit der Konkurrenz super mithalten. Zwei Podestplätze aus dieser Klasse stellten die Paarstädter. Adrian Limmer und Stefan Habek belegten die Plätze zwei und drei. Michael Lippl wurde 6. von elf Startern in dieser Klasse.

K2 Auch Leon Ehleider zeigte wieder sein Können. Fehlerfrei fuhr er schnelle Zeiten und bestieg das Podest als Zweitplatzierter in der K2. Timo Bellenbaum fuhr wieder zügig, er wurde 5. unter 21 Teilnehmern. Elias Schwarzmaier hatte zwei Pylonenfehler und wurde 8., Katharina Lichtenberger wurde 18., Noah Schipf 21..

K3 In dieser Klasse waren sechs Aichacher dabei. Massimo Ziegler wurde wieder bester Aichacher in dieser Klasse als Zweitplatzierter, ganz knapp gefolgt von Niklas Stahler, der den 4. Platz belegte. Alexander Biasizzo wurde 10. von 21 Startern, Niklas Feiler 12., Danny Friedl 17. und Ulrike Stolz 21.

K4 In der K4 traten fünf Aichacher Fahrer an. Hier kam Jim de la Vigne auf den 5. Platz. Matthias Stolz platzierte sich auf dem 12. von 24 Plätzen. Alexander Stahler wurde 14., Vanessa Witzenberger 16. und Joel Kurrer 19..

K5 Mario Hermann, der einzige Aichacher in der K5, trat gegen acht Konkurrenten an. Er platzierte sich im vorderen Teil auf dem 4. Platz.

Südbayern Die Schwabenrunde pausiert jetzt bis September, allerdings sind noch fünf Fahrer des MCAichach im Juli beim Einzel-, beziehungsweise Mannschaftsendlauf „Südbayern“ vertreten. Am Wochenende treten Leon Ehleider und Massimo Ziegler im Einzelendlauf in Bad Aibling an. Am Sonntag, 30. Juli, startet die Mannschaft des MC Aichach, vertreten durch Adrian Limmer (K1), Leon Ehleider (K2), Massimo Ziegler (K3), Jim de la Vigne (K4) und Mario Hermann (K5) in Schrobenhausen bei der Mannschaftsmeisterschaft, an der die 25 besten Mannschaften Südbayerns teilnehmen. (AN)