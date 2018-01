2018-01-15 09:23:23.0

B 2 bei Gersthofen Drängler verursacht Unfall - Autofahrerin überschlägt sich

Ein rücksichtsloser Drängler hat einen Unfall auf der Bundesstraße 2 bei Gersthofen verursacht. Eine 22-Jährige überschlug sich mit ihrem Auto.

Am Samstag gegen 17.20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf die B 2 an der Anschlussstelle Gersthofen Bergstraße in Richtung Norden auf. Hierbei drängte er sich laut Polizei in den zu diesem Zeitpunkt herrschenden dichten Verkehr auf die B 2 hinein.

Eine 17-jährige Autofahrerin, die im „begleiteten Fahren“ auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, lenkte ihr Fahrzeug leicht nach links, um eine Kollision zu vermeiden. Dies wiederum veranlasste eine 22-Jährige auf dem linken Fahrstreifen ebenfalls zu einer Lenkbewegung nach links, wodurch sie die Leitplanke streifte, ins Schleudern geriet und sich mit ihrem Pkw überschlug.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3000 Euro. Für die Räumungsarbeiten musste ein Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Für den Vorfall sucht die Polizei Zeugen. Diese sollen sich mit der Polizei Gersthofen in Verbindung setzen (Tel.: 0821/323-1810). (AZ)