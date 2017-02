2017-02-20 11:35:27.0

Kreis Augsburg Schlag auf Baby-Bauch: Gesuchter meldet sich bei Polizei

Auf offener Straße hat ein Unbekannter einer Hochschwangeren in Diedorf mit dem Ellenbogen in den Bauch geschlagen. Jetzt hat sich der Gesuchte bei der Polizei gemeldet.

Für Aufregung sorgte ein Vorfall in Diedorf. Dort hatte laut Polizei am vergangenen Donnerstag ein Mann seinen Ellenbogen eingesetzt und eine hochschwangere Frau im Bauch getroffen. Anschließend ging der Täter nach einem kurzen Wortwechsel einfach weiter und wurde deshalb von der Polizei gesucht. (Mehr dazu: Unbekannter schlägt Schwangerer auf offener Straße in Bauch)

Es sei keine Absicht gewesen

Nun teilt die Polizei in Zusmarshausen mit, dass sich am Samstag ein 63-Jähriger aus dem westlichen Landkreis gemeldet habe. Der Mann, der nicht aus Diedorf kommt, erklärte, dass er der gesuchte Täter sei. Der 63-Jährige zeigte sich erschüttert über den Tatvorwurf. Er gab an, dass er in Diedorf tatsächlich mit einer Frau zusammengestoßen sei. Dies sei aber keine Absicht gewesen und er hätte der Frau auch nicht in den Bauch geschlagen. Derzeit ermittelt die Polizei in dieser Sache weiter.

Die Polizei hatte zunächst ein Versehen ausgeschlossen und war bislang davon ausgegangen, dass der Mann, als die Frau an ihm vorbeigehen wollte, gezielt den Ellbogen eingesetzt hatte und die Schwangere im Bauch traf. Bei einem anschließenden Arztbesuch stellte sich heraus, dass dem Ungeborenen nichts passiert war. elhö