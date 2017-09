2017-09-27 16:29:00.0

Augsburg Auch Unterstützer für Modular sammeln Unterschriften

Im Streit um Modular im Wittelsbacher Park sammeln nicht nur die Gegner Unterschriften. Nun machen auch die Befürworter mobil. Von Michael Hörmann

Wo soll künftig das Jugendfestival Modular stattfinden? Die Stadt will die Diskussion mit den Bürgern führen. Am Mittwoch 4. Oktober, ab 19 Uhr wird im großen Foyer im Kongress am Park mit der Stadtspitze und Vertretern des Stadtjugendrings diskutiert. Dabei wird unter anderem über den Naturschutz informiert oder die Sichtweise des Ordnungsamtes vorgestellt.

Im Vorfeld laufen jetzt zwei Unterschriftenaktionen. Anwohner haben vor einigen Wochen begonnen, ihren Protest zu bündeln. Sie wenden sich dagegen, dass der Wittelsbacher Park weiterhin Standort für das Festival bleibt. Zumal die Stadt zugesagt habe, dass das Fest im Jahr 2017 letztmals im Kongress am Park stattfinden solle. Alas Alternative ist das Gaswerksgelände in Oberhausen im Rennen.

Petition im Internet

Aber auch die Befürworter des Standortes Wittelsbacher Park machen mobil. Es gibt die Petition „Für ein Modular im Kongress am Park!“ der Club& Kulturkommission Augsburg. Ziel der Onlinepetition sei, dass das größte gemeinnützige Jugend- und Popfestival in Schwaben weiterhin im Kongress am Park durchgeführt wird, heißt es. Zur Begründung heißt es, dass „der Kongress am Park nachweislich hervorragend die Voraussetzungen für die Durchführung dieses kreativen, bunten und vor allem völlig friedlichen Festivals“ erfülle. Zudem ermögliche die zentrale Lage allen, vor allem jugendlichen Besuchern, eine umweltschonende und sichere An- und Abreise.

Unterstützung kommt von den Jusos, der Nachwuchsorganisation der SPD. Vorsitzende Silke Högg sagt: „Gemeinsam mit der SPD-Stadtratsfraktion setzen wir uns dafür ein, dass das Modular bis mindestens 2020 im Wittelsbacher Park stattfindet. Der Park ist aktuell der beste Standort und macht viel von der entspannten und familienfreundlichen Atmosphäre des Modular Festivals aus.“ Auch die Grüne Jugend unterstützt die Petition. Vorsitzende Fiona Strauß sagt: „Das Modular ist ein einzigartiges Kulturangebot. Es ermöglicht Jugendlichen und Erwachsenen zu einem günstigen Preis Jugend- und Popkultur zu genießen und direkt mit ihr in Berührung zu kommen.“ Nicht nur für viele Besucher sei Modular der Höhepunkt des Jahres, sondern auch für die „Familie“ der vielen 100 Ehrenamtlichen, die das Festival erst möglich machen würden. Bis zum 11. Oktober kann die Petition „Für ein Modular im Kongress am Park!“ auf openPetition unterzeichnet werden. Die Unterschriften sollen an Oberbürgermeister Kurt Gribl überreicht werden.